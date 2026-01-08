Trump retrage Statele Unite din zeci de organizații internaționale și agenții ONU, inclusiv structuri pentru consolidarea păcii

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, 7 ianuarie, că Statele Unite se vor retrage din zeci de organizații internaționale și structuri ale ONU, inclusiv dintr-un tratat-cheie privind clima și dintr-un organism al ONU care promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și consolidarea păcii. Potrivit lui Trump, aceste entități „funcționează contrar intereselor naționale ale Statelor Unite”.

Potrivit unui comunicat de presă al Casei Albe, decizia este prevăzută într-un memorandum adresat conducerii departamentelor și agențiilor executive. Potrivit memorandumului, secretarul de stat ar fi prezentat un raport pe aceste structuri, iar după consultări cu membrii Cabinetului, președintele a concluzionat că „menținerea calității de membru, participarea sau finanțarea organizațiilor enumerate este contrară intereselor SUA”.

În consecință, toate departamentele și agențiile au fost mandatate să inițieze „imediat” procedurile de retragere.

Lista include 35 de organizații internaționale care nu fac parte din ONU, printre care organisme din domeniile energiei regenerabile, mediului, democrației, cercetării științifice, combaterii schimbărilor climatice și statului de drept, precum și 31 de entități ale ONU, inclusiv structuri legate de climă, dezvoltare, drepturile omului, egalitatea de gen, populație, comerț și consolidarea păcii.

Administrația de la Washington a precizat că „analiza privind alte organizații internaționale este în desfășurare”.

Lista organizațiilor poate fi consultată aici.