SUA au permis „temporar” Indiei să cumpere petrol rusesc

Ministerul Finanțelor al SUA a suspendat pentru 30 de zile interdicția privind achiziția de petrol rusesc de către rafinăriile din India. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, vineri, 6 martie.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată pentru a „asigura fluxul neîntrerupt de petrol pe piața mondială”. „Această măsură, în mod evident temporară, nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, deoarece permite doar tranzacții cu petrol care se află deja pe mare”, a declarat Bessent.

Acesta a adăugat că „această măsură temporară va reduce presiunea provocată de încercările Iranului de a acapara piața energetică globală”. Bessent a numit, totodată, India un partener important al SUA și și-a exprimat speranța că aceasta va crește achizițiile de petrol american.

To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

Agenția Reuters, citând surse, a relatat că rafinăriile indiene cumpără deja în regim de urgență milioane de barili de petrol rusesc, pe fondul unei crize în aprovizionare provocată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Potrivit agenției, India primește aproximativ 40% din petrolul importat prin strâmtoarea Ormuz, care a devenit practic blocată după izbucnirea conflictului.

După declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, India a devenit unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc. În august 2025, Donald Trump a impus taxe suplimentare împotriva Indiei din cauza achizițiilor de petrol rusesc. La începutul lunii februarie a acestui an, președintele SUA a anunțat că India a acceptat „să înceteze achizițiile de petrol rusesc și să cumpere mult mai mult petrol din Statele Unite”. Ulterior, el a anulat taxele suplimentare impuse Indiei.