Schimb de atacuri între Israel și Iran. Președintele iranian își cere scuze vecinilor și anunță suspendarea temporară a atacurilor

Israelul și Iranul au lansat atacuri reciproce sâmbătă, în cea de-a doua săptămână de război, în timp ce Teheranul și-a cerut scuze statelor vecine pentru „acțiunile” sale, într-o aparentă încercare de a calma furia regională față de atacurile iraniene asupra țintelor civile arabe din Golf, scrie Reuters.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins deja dincolo de granițele Iranului, Teheranul răspunzând cu atacuri asupra Israelului și statelor arabe din Golf care găzduiesc instalații militare americane, iar Israelul atacând gruparea armată Hezbollah din Liban, susținută de Iran.

Emiratele Arabe Unite, Kuweitul, Qatarul, Bahrainul și Arabia Saudită au raportat toate atacuri cu drone și rachete în ultima săptămână.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că consiliul de conducere temporar al Iranului a aprobat suspendarea atacurilor asupra țărilor vecine, cu excepția cazului în care aceste țări ar lansa un atac asupra Iranului.

„Îmi cer scuze personal țărilor vecine care au fost afectate de acțiunile Iranului”, a spus el.

Nu este încă clar în ce măsură declarația lui Pezeshkian reflectă o decizie a Iranului de a se retrage și nici motivul acestei decizii, având în vedere că, potrivit unor informații, sâmbătă dimineață au avut loc în continuare atacuri asupra statelor din Golf.

În ultimii ani, Iranul și-a îmbunătățit relațiile cu vecinii din Golf, inclusiv cu Arabia Saudită, fostul său rival regional, o campanie diplomatică care s-a prăbușit odată cu lansarea de către Garda Revoluționară a unei serii de atacuri cu drone și rachete în ultima săptămână.

Statele din Golf și-au exprimat indignarea imediată față de faptul că infrastructura lor civilă – hoteluri, porturi și instalații petroliere – a fost lovită, în ciuda faptului că nu au participat la atacurile SUA-Israel.

„Le vom zdrobi”

Sâmbătă dimineața, armata iraniană a declarat că marina sa a efectuat atacuri cu drone împotriva unor ținte din Israel, precum și împotriva unor puncte și baze americane din Abu Dhabi și Kuweit, într-o aparentă reacție la atacul american asupra navei sale IRIS Dena, în care au murit zeci de marinari.

Garda Revoluționară Islamică a declarat că a lovit trei poziții ale grupurilor separatiste din regiunea Kurdistanului irakian la ora 4:30 dimineața, ora locală.

Un purtător de cuvânt al forțelor armate a avertizat că, dacă grupurile separatiste din regiunea Kurdistanului vor întreprinde vreo acțiune împotriva integrității teritoriale a Iranului, „le vom zdrobi”.

Armata israeliană a declarat anterior că a identificat rachete lansate din Iran către Israel. S-au auzit explozii în momentul în care apărarea israeliană s-a activat pentru a doborî rachetele iraniene.

La scurt timp după barajul de rachete, armata israeliană a declarat că a început o serie de atacuri împotriva infrastructurii din Teheran. Israelul a atacat și Libanul vecin, unde a declarat că lovește ținte iraniene și ale Hezbollah.

Aeroportul Mehrabad din Teheran a fost lovit, a raportat agenția de știri Tasnim. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Gărzii Iraniene sau a militanților Hezbollah din Liban, susținuți de Iran.