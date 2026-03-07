Israelul afirmă că 80 de avioane au lovit obiective militare iraniene

Armata israeliană a declarat în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie, că peste 80 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene au lovit „infrastructura militară cheie a regimului iranian” în Teheran și în centrul Iranului.

Aceasta a afirmat că printre ținte s-a numărat și universitatea militară Imam Hossein a Gărzii Revoluționare Islamice din capitala iraniană, despre care a spus că era „utilizată pentru instruirea ofițerilor IRGC și ca complex de adunare”.

Forțele de Apărare Israeliene au mai declarat, într-o postare pe X, că au vizat depozite de rachete balistice și infrastructura subterană de comandă a rachetelor, precum și baze de lansare din vestul și centrul Iranului, despre care au afirmat că erau îndreptate împotriva Israelului.

„Aceste atacuri diminuează capacitatea regimului iranian de a trage asupra civililor israelieni”, a transmis sursa citată.

⭕️Over 80 IAF fighter jets struck key Iranian regime military infrastructure in Tehran and central Iran.



Targets included:

• IRGC Imam Hossein military university—used for IRGC officer training and assembly compound

• Ballistic missile storage facilities

• Underground… pic.twitter.com/n9oz3mjxF1 — Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2026

Armata israeliană a declarat sâmbătă că a lansat noi atacuri „pe scară largă” asupra unor ținte din Teheran.