România: Judecătorul Cristi Danileț revine în magistratură după ce a câștigat al treilea proces cu CSM

Judecătorul român Cristi Danileţ a anunţat luni, 24 februarie, că a câştigat, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al treilea proces cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din România privind excluderea sa din magistratură, urmând să revină în funcţia de judecător la Tribunalul Cluj, scrie Agerpres.

În urma acestei decizii, Danileţ va trebui să primească salariile restante din decembrie 2021, data când a fost suspendat din funcţie, până în prezent.

„Azi, am câştigat şi cel de al treilea dosar făcut de către Inspecţia Judiciară în care am fost sancţionat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către Curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului (…) Am fost suspendat din funcţie din data de 13 decembrie 2021 până azi, 24 aprilie 2023. Soluţia de revenirea a mea în magistratură e definitivă. Mulţumesc colegilor judecători şi procurori care m-au susţinut financiar în această perioadă cruntă pentru mine! Mulţumesc prietenilor din mediul fizic şi urmăritorilor din online care mi-au fost alături cu ieşiri publice şi cu suport moral – a contat enorm!”, a scris Danileţ pe Facebook.