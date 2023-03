Proteste în Grecia. Mii de oameni au protestat în fața Parlamentului din Atena, la o săptămână după tragedia feroviară în care au murit 57 de oameni

Catastrofa feroviară din Grecia care a făcut 57 de morți pe 28 februarie a declanșat un val de indignare în întreaga țară. Mii de oameni au protestat miercuri, 8 martie, în fața Parlamentului din Atena, la o săptămână după tragedia feroviară din apropierea orașului Larissa. Manifestanții au aruncat cu cocktail-uri Molotov și pietre în fața Parlamentului, iar poliția a ripostat trăgând cu gaze lacrimogene, informează AFP.

Potrivit poliției din Grecia, la protest au participat circa 23 000 de persoane.

#UPDATE Greek police fired tear gas at firebomb-throwing protesters outside parliament in Athens on Wednesday as tens of thousands demonstrated over the country’s worst rail tragedy and called on the prime minister to quit ➡️ https://t.co/VOgU9G93Nc pic.twitter.com/2uxbAo1agz