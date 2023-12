Procurorii români au început urmărirea penală față de un preot, vizat într-o investigație jurnalistică. Bărbatul este bănuit de cumpărare de influență

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început urmărirea penală față de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, după investigația jurnaliștilor români de la Recorder. Procurorii îl suspectează de cumpărare de influență, după ce a fost filmat de un pretins om de afaceri acceptând acordarea unor „comisioane” ilegale de 20% din sume presupuse de la bugetul de stat pentru biserici, notează Biziday.

Concret, procurorii DNA explică faptul că, în luna iulie 2023, arhiepiscopul Tomisului a promis unui om de afaceri suma de 160 de mii de lei românești, adică 20% din suma de 800 de mii de lei românești pe care acesta din urmă trebuia să o obțină pentru Arhiepiscopia Tomisului, „în urma folosirii influenței pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcționarilor cu drept de decizie în această privință din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte”.

La această discuție a participat și un consilier din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, de asemenea cercetat în dosar. Suma de 800.000 de lei românești ar fi urmat să fie utilizată pentru finanțarea unor lucrări de construcție sau reabilitare a bisericilor aflate în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului.

În cadrul unei investigații Recorder, un preot a filmat cu camera ascunsă negocierile cu mai multe fețe bisericești, inclusiv cu ÎPS Teodosie, de la Constanța, privind acordarea unor „comisioane” ilegale de 20% din sume presupuse de la bugetul de stat pentru biserici.

„(…) În calitate de preot și coordonator al așezământului, dar și coordonator al societății de construcții am interacționat cu preoți, cu protopopi, cu stareți de mănăstire, cu miniștri, cu secretari de stat, cu deputați, senatori, și am descoperit sistemul de finanțare al unităților de cult. După toată experiența mea, am ajuns la concluzia că sistemul este profund greșit și imoral pentru că în proporție de 90% este bazat pe trafic de influență și mită (…)”, susține preotul Petrică Leașcu.