Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, afirmă că recunoașterea independenței autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Lugansk este „o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei și a acordurilor de la Minsk”.

Reacția Ursulei von der Leyen vine la scurt timp după ce președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretele de recunoaștere a independenței celor două republici separatiste Donețk și Lugansk.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.