Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană pentru lipsă de transparență

Comisia Europeană a aplicat vineri, 5 decembrie, platformei X o amendă în valoare de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără designul înșelător al „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Designul înșelător al „marcajului albastru” al lui X

Utilizarea de către X a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” ar induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligația care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înșelătoare în cadrul serviciilor lor. Pe X, oricine poate plăti pentru a obține statutul „verificat” fără ca compania să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticității conturilor și a conținutului cu care interacționează. Această înșelătorie ar expune utilizatorii la escrocherii, inclusiv la fraude de uzurpare a identității, precum și la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați. Deși Regulamentul privind serviciile digitale nu impune verificarea utilizatorilor, acesta interzice în mod clar platformelor online să pretindă în mod fals că utilizatorii au fost verificați, atunci când nu a avut loc o astfel de verificare.

Lipsa de transparență a arhivei de reclame a X

Arhiva de reclame a X nu îndeplinește cerințele de transparență și accesibilitate ale DSA. Arhivele de reclame accesibile și care pot fi căutate sunt esențiale pentru cercetători și societatea civilă pentru a detecta escrocheriile, campaniile de amenințări hibride, operațiunile de informare coordonate și reclamele false.

X include caracteristici de design și bariere de acces, cum ar fi întârzieri excesive în procesare, care subminează scopul arhivelor de reclame. Arhiva de reclame a X nu conține, de asemenea, informații esențiale, cum ar fi conținutul și tema reclamei, precum și entitatea juridică care o plătește. Acest lucru împiedică cercetătorii și publicul să examineze în mod independent orice riscuri potențiale ale publicității online.

Nerespectarea obligației de a oferi cercetătorilor acces la datele publice

X nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul DSA de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei. De exemplu, condițiile de utilizare ale X interzic cercetătorilor eligibili să acceseze în mod independent datele sale publice, inclusiv prin intermediul scrapingului (activitatea de preluare a informațiilor de pe un site web și introducerea lor într-o foaie de calcul, n.r.). În plus, procedurile X privind accesul cercetătorilor la datele publice impun „bariere inutile”, subminând în mod efectiv cercetarea privind mai multe riscuri sistemice în Uniunea Europeană.

„Amenda aplicată astăzi a fost calculată ținând seama de natura acestor încălcări, de gravitatea lor în ceea ce privește utilizatorii UE afectați și de durata lor. Aceasta este prima decizie de neconformitate adoptată în temeiul DSA”, notează Comisia.

X are acum la dispoziție 60 de zile lucrătoare pentru a informa Comisia cu privire la măsurile specifice pe care intenționează să le ia pentru a pune capăt încălcării referitoare la utilizarea înșelătoare a bifelor albastre.

X are la dispoziție 90 de zile lucrătoare pentru a prezenta Comisiei un plan de acțiune care să stabilească măsurile necesare pentru a remedia încălcările referitoare la registrul de publicitate și la accesul cercetătorilor la datele publice. Consiliul pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului de acțiune al X pentru a-și da avizul. Comisia va avea la dispoziție încă o lună pentru a lua o decizie finală și a stabili un termen de punere în aplicare.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la aplicarea de penalități cu titlu periodic.

La 18 decembrie 2023, Comisia a deschis o procedură formală pentru a evalua dacă X ar fi încălcat DSA în domenii legate de diseminarea de conținut ilegal și de eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea manipulării informațiilor, pentru care ancheta continuă.

Această procedură a vizat, de asemenea, utilizarea de design înșelător, lipsa de transparență în materie de publicitate și accesul insuficient la date pentru cercetători, pentru care Comisia a adoptat concluzii preliminare la 12 iulie 2024 și o decizie de neconformitate vineri, 5 decembrie.