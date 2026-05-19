O dronă ucraineană, care a încălcat spațiul aerian al Estoniei, a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc

O dronă ucraineană care a pătruns în spațiul aerian estonian a fost doborâtă de un avion românesc, a declarat ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur. Resturile dronei au căzut la marginea unui câmp, scrie presa locală.

Forțele de Apărare Estoniene au emis marți după-amiază o alertă de amenințare aeriană pentru sudul Estoniei, pe care au ridicat-o la ora 12:45.

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat pentru ERR că o dronă a pătruns în spațiul aerian estonian și a fost doborâtă.

„Am primit informații prealabile de la colegii noștri letoni, iar radarul nostru a detectat, de asemenea, o dronă care se îndrepta spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de vânătoare al Baltic Air Policing a doborât drona”, a spus Pevkur.

Drona a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc staționat la baza aeriană Šiauliai, din Lituania.

„Incidentul cu drona s-a încheiat, deocamdată”, a declarat Pevkur. „Datele noastre nu indică prezența altor drone neautorizate în spațiul aerian estonian. În același timp, în sudul Estoniei se desfășoară exercițiul militar Kevadtorm (Furtuna de primăvară), în cadrul căruia sunt utilizate numeroase drone. Așadar, dacă oamenii văd drone, ar trebui să țină cont de acest lucru. Cu toate acestea, în cazul în care există vreo îndoială, oamenii trebuie neapărat să raporteze acest lucru”, a afirmat ministrul.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Apărării, Pevkur a declarat că oricine găsește resturi ale dronei nu trebuie să le atingă: „Trebuie să verificăm dacă sunt sigure”.

Marți, în jurul prânzului, detaliile exacte erau încă în curs de înregistrare, dar, potrivit lui Pevkur, contactul a avut loc undeva deasupra lacului Võrtsjärv. „Se identifică și locul unde au căzut resturile și se preconizează că acesta se află pe uscat, nu în lac”.

Declarația ministrului ucrainean al Apărării

„Capacitățile noastre și ale aliaților noștri se adaptează rapid pentru a contracara amenințarea dronelor, așa cum o confirmă doborârea unei drone astăzi deasupra Estoniei centrale de către misiunea NATO de patrulare aeriană. Cel mai probabil a fost vorba de o dronă ucraineană care a deviat de la traiectorie din cauza interferențelor electronice rusești”, a declarat Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului estonian, pe rețelele de socializare.

Estonia nu a acordat permisiunea de utilizare a spațiului său aerian nimănui altcuiva în afară de aliații săi, iar Ucraina nu a solicitat acest lucru, a subliniat marți ministrul Pevkur. Pevkur a declarat că, într-o convorbire telefonică după eveniment, ministrul apărării al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, și-a cerut scuze pentru incident.

Regiunea nord-vestică a Rusiei a fost lovită de atacuri repetate cu drone marți dimineața târziu, după cum o indică închiderea aeroporturilor din Pskov și Pulkovo, din Sankt Petersburg.

Autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviatsiya, a declarat în jurul orei 11:00, ora locală, că au fost impuse restricții temporare privind sosirile și plecările la Aeroportul Pulkovo pentru a doua oară. Agenția a afirmat că măsurile erau necesare pentru a asigura siguranța zborurilor, potrivit publicației din Sankt Petersburg Fontanka.ru.