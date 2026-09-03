Norvegia a confiscat o navă rusă, pentru a pune în aplicare o despăgubire de peste 4 miliarde de dolari, oferită de un tribunal internațional companiei Naftogaz

Norvegia a confiscat o navă rusă în Arctica pentru a pune în aplicare o cerere de despăgubire în valoare de 4,22 miliarde de dolari câștigată de compania ucraineană de energie Naftogaz în urma confiscării activelor sale de către Moscova, atunci când Rusia a anexat Crimeea în 2014, au declarat miercuri seara oficialii, relatează Reuters.

Nava, numită „Professor Molchanov”, a fost reținută în largul arhipelagului norvegian Svalbard din Arctica, potrivit firmei de avocatură americane Covington, care reprezintă Naftogaz.

Biroul guvernatorului din Svalbard a emis o declarație prin care a confirmat că nava a fost reținută și va rămâne în Svalbard, adăugând: „Guvernatorul se va ocupa de echipajul și pasagerii aflați la bordul navei, în colaborare cu Trust Arktikugol”.

Ambasadorul Rusiei în Norvegia, Nikolai Korchunov, a declarat într-un comunicat că Moscova va solicita eliberarea navei pe cale legală, adăugând: „Insistăm asupra eliberării imediate a navei și asupra asigurării siguranței pasagerilor și echipajului acesteia”.

Nu se cunoaște câți pasageri și membri ai echipajului se aflau la bord. Arktikugol („Cărbune Arctic”) este compania rusă care administrează activele Moscovei din arhipelag.

Svalbard, teritoriu norvegian din 1925, se află la jumătatea distanței dintre Polul Nord și continentul european și este guvernat în temeiul unui tratat din 1920 care permite, de asemenea, cetățenilor statelor semnatare, inclusiv Rusiei, să se stabilească acolo fără viză.

Nava a sosit marți în Barentsburg, o așezare minieră de cărbune administrată de ruși pe insula Spitsbergen, cea mai mare insulă din arhipelag, cu un grup de oameni de știință ruși la bord, potrivit unui jurnalist care îi însoțea.

Andrei Gorbunov, redactor-șef al postului de radio „Komsomolskaia Pravda” (KP), a declarat că nava a acostat fără incidente, iar membrii expediției s-au îndreptat spre țărm. Abia miercuri seara a ieșit la iveală știrea că nava fusese confiscată.

„Această confiscare nu a avut niciun impact asupra participanților la expediție sau asupra echipajului navei. Nimeni nu a fost arestat. Ne vedem cu toții de treburile noastre ca de obicei”, a scris Gorbunov pe site-ul KP.

„Deocamdată, navei «Professor Molchanov» i se interzice pur și simplu să părăsească portul Barentsburg. Nu este deloc clar cât timp va dura această interdicție”, a mai spus acesta.

Naftogaz a obținut anterior hotărâri judecătorești pentru confiscarea a două proprietăți ale Trustului Arktikugol din Svalbard, inclusiv o pensiune de închiriat, dar Rusia a contestat aceste decizii în instanță.

Naftogaz a intentat procese împotriva Rusiei încă din 2016 pentru a obține despăgubiri pentru exproprierea proprietății sale din Crimeea.

În aprilie 2023, un tribunal de la Haga a obligat Rusia să plătească companiei Naftogaz 4,22 miliarde de dolari, plus dobânzi și cheltuieli de judecată.

„Rusia nu poate să se sustragă de la responsabilitate pur și simplu prin refuzul de a respecta o hotărâre arbitrală internațională”, a declarat Sergii Fedorenko, director general interimar al Naftogaz.

Norvegia a declarat că problema este între Naftogaz și Rusia și nu implică guvernul de la Oslo.

„Rusia poate solicita instanței de district să reexamineze cazul”, a declarat Ministerul Justiției.

Covington a declarat că urmărea de câteva luni nava „Professor Molchanov”, utilizată pentru croaziere comerciale.

Anticipând sosirea acesteia, avocații Naftogaz au depus o cerere la instanță pentru sechestrare și vânzare forțată.

Cererea a fost aprobată luni de Tribunalul districtual Nord-Troms și Senja, care i-a impus guvernatorului Svalbardului să se asigure că nava nu este mutată.

Naftogaz a declarat că coordonează măsurile de executare în mai multe jurisdicții, inclusiv în SUA, Franța, Marea Britanie și Finlanda, unde au fost înghețate activele rusești. Rusia a formulat recurs, susținând că nu a fost notificată.

„Vom continua să urmărim activele rusești din întreaga lume până când va fi plătită despăgubirea acordată companiei Naftogaz și altor companii din Grupul Naftogaz”, a declarat compania ucraineană.

Barentsburg este una dintre cele două așezări rusești din Svalbard, alături de Pyramiden. Împreună, acestea au 392 de locuitori dintr-o populație totală de 2.914, potrivit Institutului Național de Statistică al Norvegiei.