Ceban critică reforma „Restart în educație”. Potrivit acestuia, școlile din țară vor fi „în gestiunea ministerului, adică a guvernării”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică reforma „Restart în educație”, votată în a doua lectură de Parlament, și susține că preluarea administrării școlilor de către structurile subordonate Ministerului Educației ar reprezenta o decizie „strict politică”.

Într-o postare publicată după votul de astăzi, 3 septembrie, din Parlament, Ceban afirmă că proiectul a fost susținut doar de deputații PAS și acuză guvernarea că urmărește să preia controlul asupra instituțiilor de învățământ.

De cealaltă parte, Ministerul Educației și Cercetării scrie că obiectivul general al reformei „este de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea și accesul la educație, prin implementarea eficientă și uniformă a politicilor educaționale, reducerea disparităților teritoriale, dezvoltarea strategică a rețelei școlare și utilizarea eficientă a resurselor publice în interesul calității educației”.

„Școlile din țară deja nu vor mai fi sub gestiunea Administrațiilor Publice Locale, ci a Ministerului, adică a guvernării”, a scris primarul.

Potrivit reformei adoptate de Parlament, actualele direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ urmează să fie înlocuite cu Agenții Teritoriale pentru Educație (ATE), subordonate Ministerului Educației și Cercetării. Acestea vor deveni fondatori ai școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special.

Pentru municipiul Chișinău, municipiul Bălți și UTA Găgăuzia, transferul instituțiilor de învățământ către noile agenții este prevăzut pentru 1 ianuarie 2028, cu un an mai târziu decât în restul țării.

Ceban susține că, în cazul Chișinăului, reforma va avea și consecințe financiare asupra bugetului municipal. Primarul afirmă că administrația centrală ar urma să preia aproximativ 400 de milioane de lei anual din bugetul municipiului.