Noile condiţii de călătorie în Marea Britanie pentru cetăţenii români, începând de la 1 ianuarie. Modificări importante

Marea Britanie va introduce noi condiţii de călătorie pentru cetăţenii români, începând de la 1 ianuarie 2021, în contextul expirării tranziţiei post-Brexit, fiind modificări în privinţa documentelor şi scopului deplasărilor. Intrarea pe teritoriul britanic se va face în baza cărţii de identitate doar până pe 30 septembrie 2021, ulterior va fi nevoie de pașaport. Românii care vor să lucreze sau să studieze în Marea Britanie, vor avea nevoie de vize. Modificările sunt valabile și pentru moldovenii cu cetățenie română, informează Media Fax.

„Conform noilor reglementări anunţate de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, începând cu 1 ianuarie 2021, cetăţenii români vor putea intra pe teritoriul Regatului Unit pentru şederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare. Cetăţenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obţină, în prealabil, o viză de intrare”, a comunicat Ministerul român al Afacerilor Externe.