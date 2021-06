Ministerul rus al Apărării anunță că o navă militară rusă a tras focuri de avertisment asupra unui distrugător britanic în Marea Neagră. Autoritățile britanice neagă

O navă militară rusească a tras focuri de avertisment asupra distrugătorului HMS Defender al Marinei Regale britanice, iar un avion rusesc a lansat bombe în calea sa după ce nava NATO a intrat în apele ruseşti din Marea Neagră, scrie TASS.

Într-o postare pe Twitter, Ministerul britanic al Apărării a negat incidentul.

„Nu s-au tras niciun fel de focuri de avertisment asupra HMS Defender. Nava Royal Navy executa „o trecere nevinovată” prin apele teritoriale ale Ucrainei, conform legislației internaținale”, a informat ministerul britanic al Apărării, într-un comunicat publicat pe Twitter.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.