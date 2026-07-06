Marea Britanie afirmă că un avion rusesc s-a apropiat de un portavion al său în Marea Norvegiei, cu câteva zile înainte de o reuniune NATO

Marea Britanie a declarat că portavionul său din Marea Norvegiei a fost abordat în repetate rânduri de un avion de patrulare rus, înainte de a fi escortat de avioane de vânătoare britanice, în cadrul celui mai recent incident care riscă o potențială escaladare a tensiunilor între NATO și Rusia, scrie Reuters.

Incidentul, pe care Marea Britanie l-a calificat drept „periculos și neprofesionist”, are loc în ajunul unei reuniuni a NATO care va avea loc marți la Ankara, unde statele membre ale NATO urmează să se angajeze să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro pentru anul 2026.

Marea Britanie a declarat că, pe 2 iulie, avionul rus de patrulare maritimă „Bear-F” a survolat la altitudine joasă și „la o distanță inutil de mică” nava HMS Prince of Wales, portavionul aflat în centrul unei formațiuni navale cunoscută sub denumirea de grup de luptă al portavionului.

„Aeronava Bear-F… a lansat un număr mare de sonobuoy-uri în imediata apropiere a portavionului”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, referindu-se la dispozitivele utilizate pentru detectarea și urmărirea submarinelor.

Două avioane de vânătoare F-35 de pe HMS Prince of Wales au fost trimise să intercepteze aeronava rusă până când aceasta a părăsit zona.

Grupul de luptă al portavionului britanic este în prezent desfășurat sub comanda NATO în Extremul Nord, ca parte a eforturilor de consolidare a securității în Atlanticul de Nord, având în vedere îngrijorările legate de agresiunea rusă din regiune.

La începutul acestui an, Marea Britanie a mobilizat nave militare pentru a preveni atacurile asupra cablurilor și conductelor din partea submarinelor rusești care au petrecut mai mult de o lună în apele teritoriale britanice și în zonele învecinate.

Marea Britanie a declarat luni, într-un comunicat separat, că ministrul apărării, Dan Jarvis, a vizitat recent trupele britanice aflate la bordul portavionului, în apele din apropierea Islandei.