„M-am așezat lângă cărucior și am început să țip”. Interviu cu Irina Dmitrieva, a cărei fiică de patru ani a fost ucisă acum un an în timpul atacului cu rachete asupra orașului Vinița

Pe 14 iulie 2022, armata rusă a atacat cu rachete Kalibr orașul ucrainean Vinița. În urma atacului, 27 de persoane au fost ucise, inclusiv trei copii. Lisa, în vârstă de patru ani, se număra printre copiii morți. Cu puțin timp înainte de atac, Irina, mama fetei, a postat în Stories un videoclip, în care arată cum merge cu fiica ei la lecția de logopedie. După lecție, voiau să meargă la plimbare cu bunica Lisei, dar chiar în centrul orașului Vinița, mama și fiica au nimerit sub foc. Lisa a murit pe loc. Irina a supraviețuit. În ciuda faptului că a văzut cum singura ei fiică a murit, trauma a fost atât de profundă și puternică, încât Irina nu-și amintea de moartea Lisei și timp de câteva zile medicii nimic nu i-au spus ca starea ei să nu se înrăutățească din cauza unui nou șoc.

Irina spune că nu voia să trăiască fără fiica ei: „De ce, de ce m-ați salvat?”- a întrebat ea pe medici. După un tratament îndelungat în străinătate, femeia s-a întors în Ucraina. În memoria fiicei decedate, Irina a început să ajute Copiii Soarelui (așa cum sunt adesea numiți copiii cu sindromul Down) ca ei să se integreze în societate, ca părinții acestor copii să înțeleagă că acest diagnostic nu este un verdict.

În ajunul împlinirii unui an de la tragedia din Vinița, jurnalista de la Current Time s-a întâlnit cu Irina Dmitrieva, care i-a povestit despre evenimentele din acea zi cumplită, despre ruperea relațiilor cu rudele și cunoscuții ruși, despre pedeapsa pentru criminalii de război și munca ei cu copiii.

„Împreună [cu Lisa] ne-am ridicat capul și am văzut o rachetă chiar deasupra noastră. A căzut pe Casa Ofițerilor, în partea opusă. M-am gândit că acesta-i sfârșitul”, povestește Irina despre evenimentele din 14 iulie 2022.

Din cauza exploziei, Irina nimic nu auzea. A ridicat capul și a văzut Piața Victoriei învăluită în fum negru. Casa de Deservire „Iubileinîi” și Casa Ofițerilor erau grav avariate.

Din cauza șocului, Irina nu simțea nici o durere, în ciuda rănilor multiple. Alerga în jurul pieței țipând după ajutor, apoi s-a apropiat de căruciorul Lisei și și-a dat seama că rănile fetei sunt incompatibile cu viața.

„M-am așezat lângă cărucior și am început să țip. Mi-a sunat telefonul în geantă. Suna mama, ne aștepta în centru și, desigur, explozia s-a auzit peste tot, în întreg orașul. I-am spun că Lisa a fost ucisă de o rachetă și am închis telefonul”, își amintește Irina.

L-am sunat pe fostul meu soț și i-am spus: „Lisa a fost ucisă, mor și eu”. Am închis telefonul și am simțit o durere cumplită, încât nu puteam respira. Am văzut cum sângele curge pe asfalt ca dintr-o fântână”.