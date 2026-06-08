LIVE TEXT Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au stabilit 5 condiții pentru o „pace justă și durabilă”. Război în Ucraina, ziua 1566

UPDATE 8:58 Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei au emis, pe 7 iunie, o declarație comună în care au stabilit cinci condiții care, în opinia lor, trebuie îndeplinite de Kiev și Moscova pentru a se ajunge la o soluționare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptată după vizita lui Zelenski la Londra. Acolo, liderul ucrainean a avut discuții bilaterale cu premierul britanic Keir Starmer și a participat la reuniuni în format E3 cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, relatează The Kyiv Independent.

Declarația adoptată la Londra, potrivit sursei citate, „reflectă în mare măsură conținutul unei scrisori deschise transmise cu câteva zile mai devreme de președintele ucrainean, Volodîmîr Zelenski, omologului său rus, Vladimir Putin, prin care propunea continuarea negocierilor directe de pace”.

Declarația enumeră cinci condiții „necesare pentru o pace justă și durabilă”. Prima dintre acestea este acceptarea de către Vladimir Putin a unui armistițiu „imediat și complet”. A doua prevede începerea negocierilor pe baza actualei linii de contact dintre forțele combatante, propunere care se regăsește și în scrisoarea deschisă a lui Zelenski.

„Cea de-a treia condiție stipulează că, după încetarea focului, Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide, asumate prin angajamente cu caracter juridic obligatoriu”, se arată în declarație. Totodată, liderii susțin crearea unei forțe multinaționale care să garanteze respectarea încetării focului.

A patra condiție vizează despăgubirea Ucrainei pentru pagubele provocate de Rusia pe durata războiului. Semnatarii documentului afirmă că activele rusești înghețate vor rămâne blocate până când Moscova va pune capăt războiului și va acorda compensații pentru prejudiciile cauzate.

Cea de-a cincea condiție prevede că interesele de securitate ale Europei trebuie protejate în cadrul oricărui acord de pace. Potrivit declarației, orice aspect al negocierilor care privește Uniunea Europeană sau NATO va necesita acordul Uniunii Europene și al statelor sale membre, respectiv al Alianței Nord-Atlantice și al statelor aliate.

Înaintea discuțiilor de la Londra, Zelenski a declarat că „Europa trebuie să fie inclusă în negocieri și să aibă o poziție puternică”. Totodată, președintele ucrainean urmează să se întâlnească pe 8 iunie și cu regele Marii Britanii, Charles al III-lea.