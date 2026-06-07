„Singurul rus tolerat la Kiev”: Roman Abramovici ar fi emisarul lui Putin în dialogul cu Zelenski

Omul de afaceri rus care a vizitat Kievul în mai 2026 și s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski este miliardarul Roman Abramovici. Informația a fost publicată de Financial Times, care citează patru surse familiarizate cu subiectul, scrie Meduza. Zelenski i-ar fi cerut lui Abramovici să transmită președintelui rus Vladimir Putin o propunere de întâlnire.

Abramovici joacă rolul de intermediar între Kiev și Moscova încă de la începutul invaziei ruse pe scară largă, notează sursele citate. În 2022, Financial Times îl descria drept o persoană de încredere a lui Putin, iar Zelenski ar fi solicitat administrației americane să amâne impunerea sancțiunilor împotriva acestuia. Surse apropiate omului de afaceri au declarat pentru publicație că acesta continuă să participe și la negocieri, deși rolul său este în prezent „mai puțin vizibil”.

„Este necesar pentru că este singurul rus pe care sunt dispuși să-l tolereze la Kiev. Se înțelege bine cu toată lumea”, a declarat una dintre sursele Financial Times.

Doi oficiali ucraineni de rang înalt au declarat că propunerea de întâlnire transmisă de Zelenski prin intermediul lui Abramovici în luna mai semăna cu scrisoarea deschisă adresată lui Putin și publicată în seara zilei de 4 iunie. Totuși, ei susțin că mesajul transmis în mai avea un ton „mai puțin ostil”.

Oficiul Președintelui Ucrainei a refuzat să comenteze informațiile. Kremlinul și reprezentanții lui Abramovici nu au răspuns solicitărilor Financial Times.

Despre vizita unui om de afaceri rus la Kiev și întâlnirea acestuia cu Zelenski a vorbit și Vladimir Putin pe 5 iunie, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Liderul rus nu a dezvăluit identitatea persoanei respective.

Putin spunea că, cu aproximativ trei săptămâni înainte, omul de afaceri i-a spus că a primit o propunere de a vizita Kievul. Ulterior, acesta s-a deplasat în capitala Ucrainei și s-a întâlnit cu Zelenski la reședința sa.

La întoarcere, omul de afaceri i-ar fi comunicat lui Putin că Zelenski propune o întrevedere directă. Președintele rus ar fi răspuns că nu a refuzat niciodată o astfel de întâlnire, însă nu vede rostul unor discuții „fără rezultat”.

„Cred că era pe 21 mai. Iar pe 22 mai, forțele ucrainene au lansat un atac terorist îngrozitor asupra unui cămin studențesc din Luhansk, unde au murit copii și adolescenți”, a declarat Putin. El a spus că l-a întrebat pe omul de afaceri „ce înseamnă asta — solicită o întâlnire și, în același timp, comit asemenea crime”. Potrivit liderului rus, acesta i-a răspuns că nu are o explicație, însă este contactat din Kiev și va reveni ulterior cu detalii. Putin susține că după acel episod nu au mai discutat despre subiect.

Ulterior, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că la Kiev s-a deplasat „un om de afaceri suficient de cunoscut”, fără a-i dezvălui numele. Pe 6 iunie, deputatul ucrainean Oleksii Honcearenko a afirmat, la rândul său, citând surse proprii, că persoana care s-a întâlnit cu Zelenski a fost Roman Abramovici.