LIVE TEXT Militarii ucraineni au atacat două depozite petroliere din Crimeea anexată. Detalii despre operațiune. Război în Ucraina, ziua 1565

UPDATE 16:10 Unități ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au atacat, în noaptea de 7 iunie, baza petrolieră „Semikolodezeanskaia” și terminalul petrolier maritim din Feodosia, în Crimeea anexată de Rusia.

Potrivit militarilor ucraineni, baza petrolieră, situată la aproximativ 200 de kilometri de linia frontului, este utilizată de armata rusă pentru stocarea și transportul păcurii și motorinei. Obiectivul dispune de nouă rezervoare cu o capacitate cuprinsă între 700 și 3 000 de metri cubi.

Militarii ucraineni susțin că au vizat și terminalul petrolier maritim din Feodosia, aflat la circa 250 de kilometri de linia frontului. Acesta dispune de șapte rezervoare cu capacități de 10 mii și 20 de mii de metri cubi și este folosit pentru transferul produselor petroliere din cisternele feroviare către nave maritime. Potrivit Forțelor pentru Operațiuni Speciale, terminalul este utilizat de armata rusă ca sursă de rezervă pentru aprovizionarea cu combustibil a peninsulei.

„Lovirea infrastructurii petroliere a inamicului îi reduce capacitățile economice și logistice. Forțele pentru Operațiuni Speciale continuă acțiunile menite să diminueze capacitatea Rusiei de a continua războiul împotriva Ucrainei”, au declarat reprezentanții armatei ucrainene.

UPDATE 13:50 Ucraina a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) despre atacul cu dronă asupra Depozitului Centralizat pentru Combustibil Nuclear Uzat din zona de excludere de la Cernobîl. Agenția urmează să trimită inspectori pentru a evalua pagubele.

Potrivit AIEA, în urma atacului a fost avariată clădirea de recepționare a combustibilului nuclear. Fațada, geamurile și ușile au fost distruse. Au fost înregistrate daune și la clădirile din apropiere.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a calificat incidentul drept „extrem de periculos”, subliniind că atacul a avut loc în imediata apropiere a unei clădiri în care sunt stocate „cantități semnificative de materiale nucleare”. Potrivit acestuia, atacurile asupra obiectivelor nucleare sunt „absolut inacceptabile și contravin direct principiilor fundamentale ale securității nucleare în timpul unui conflict armat”.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei și toate serviciile responsabile lucrează pentru a informa partenerii internaționali despre cele întâmplate.

„Rusia a lovit în mod deliberat acest obiectiv al infrastructurii nucleare. În prezent, nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului admis al radiațiilor. Însă, fără îndoială, este clar că aroganța Rusiei a depășit din nou orice limită”, a afirmat Volodîmîr Zelenski.

UPDATE 11:35 Trupele ruse au atacat clădirea Depozitului Centralizat pentru Combustibil Nuclear Uzat din regiunea Kiev. Nivelul radiațiilor la obiectiv se menține în limite normale, iar nicio persoană nu a fost rănită, anunță compania energetică ucraineană Energoatom.

Potrivit sursei citate, o dronă rusească a lovit clădirea în dimineața zilei de 7 iunie. În urma atacului a fost distrusă parțial clădirea destinată recepționării containerelor, însă în aceasta nu era depozitat combustibil nuclear uzat.

La fața locului a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, care a fost stins. Niciun angajat nu a avut de suferit, precizează autoritățile.

Reprezentanții Energoatom au menționat că nivelul radiațiilor pe amplasamentul depozitului rămâne în limitele normale.

„Un nou atac asupra unui obiectiv al infrastructurii nucleare demonstrează încă o dată adevărata față a regimului de la Kremlin, care creează în mod deliberat amenințări la adresa securității nucleare și radiologice. Rusia continuă să acționeze ca un stat terorist și un terorist nuclear, ignorând dreptul internațional și siguranța a milioane de oameni”, au declarat reprezentanții companiei.

Aceștia au adăugat că situația este monitorizată permanent de serviciile responsabile.

UPDATE 11:25 Rusia a pierdut aproximativ 1,37 milioane de militari de la începutul invaziei sale la scară largă împotriva Ucrainei, potrivit datelor publicate pe 7 iunie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 1 350 de pierderi de personal. Ucraina utilizează termenul „pierderi” pentru a include atât militarii uciși, cât și pe cei răniți în luptă.