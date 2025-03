LIVE TEXT Zelenski, după discuția Trump-Putin: „Acordurile lor nu funcționează, cel puțin pentru moment”. A 1119-a zi de război în Ucraina

UPDATE 22:06 În timpul discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, s-a declanșat o alertă de raid aerian în Ucraina, astfel încât este evident pentru ucraineni că acordurile lor nu funcționează, cel puțin pentru moment, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unui briefing marți seară, relatează Ukrinform.

„Cred că ucrainenii înțeleg ce se întâmplă. Există acum o alertă de raid aerian în Ucraina. Deci acesta este, în principiu, răspunsul la ceea ce se întâmplă. Rușii, din câte știu, au spus că au ordonat ca loviturile lor asupra infrastructurii energetice, folosind arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv Shahed, să fie oprite. Dar acum (în Ucraina, n.red.) există o alertă aeriană. Deci nu funcționează până acum”, a declarat Zelenski.

În opinia lui Zelenski, au fost obținute rezultate bune la negocierile dintre delegațiile ucraineană și americană în Arabia Saudită, la Jeddah. În special, a fost înaintată o propunere de către SUA pentru o încetare completă a focului, deși propunerea Ucrainei se referea la o încetare a focului privind instalațiile energetice.

„Singura problemă ridicată acum a fost aceea de a nu lovi sectorul energetic. Deocamdată nu am informații suplimentare. Cred că ar fi corect dacă am avea o conversație cu președintele Trump și am afla detalii despre ceea ce au oferit rușii americanilor sau ceea ce au oferit americanii rușilor”, a adăugat Zelenski.