LIVE TEXT Zelenski a anunțat că va discuta cu țările unde ar putea avea loc negocierile cu Rusia. Război în Ucraina, ziua 1280

UPDATE 21:50 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că în această săptămână vor avea loc discuții cu o serie de țări care ar putea deveni platforme pentru negocieri cu rușii, potrivit Hromadske.

Zelenski a anunțat acest lucru într-un discurs. Potrivit acestuia, în această săptămână autoritățile ucrainene vor contacta Turcia, țările din Golful Persic și statele europene care ar putea deveni potențiale platforme pentru negocieri cu Rusia.

„Din partea noastră, totul va fi cât se poate de pregătit pentru a pune capăt războiului. Este important ca partenerii să confirme acest lucru. Și în viitor, totul va depinde exclusiv de voința liderilor mondiali – în primul rând a Statelor Unite ale Americii – de a pune presiune asupra Rusiei”, a spus Zelenski.

Președintele a menționat că Kievul „lucrează semnificativ” cu partea americană și a asigurat că, după întâlnirea de la Washington, au „o nouă bază pentru o muncă comună”.

Potrivit secretarului de stat american Marco Rubio, Putin și-a exprimat disponibilitatea pentru întâlnire. În timp ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a subliniat că astfel de întâlniri „trebuie pregătite cu mare atenție”.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni.

UPDATE 20:00 Oleksandr Sîrskîi, a raportat evoluții pozitive pe linia frontului, în special în zonele de frontieră din regiunile Sumî și Harkiv. Potrivit Ukrinform, Sîrskîi a postat acest lucru pe Facebook în urma unei întâlniri cu președintele Ucrainei.

„Am participat la o întâlnire convocată de președintele Ucrainei. Consolidarea rezilienței apărării noastre este prioritatea noastră principală comună. Discuția s-a concentrat pe situația de pe câmpul de luptă și de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus, pe formarea de rezerve și pe cooperarea cu partenerii privind garanțiile de securitate pentru țara noastră”, a declarat comandantul-șef.

Oleksandr Sîrskîi l-a informat pe comandantul-șef suprem cu privire la implementarea deciziilor luate de Statul Major privind crearea de rezerve pregătite de luptă pentru Forțele de Apărare.

„Agresorul rus nu și-a abandonat planurile de ocupație. În calea sa stă armata ucraineană, susținută de întregul popor ucrainean și întărită de sprijinul acestuia. În prezent, ne concentrăm principal pe direcțiile Pokrovsk, Dobropillea, Novopavlivka, Kupiansk și Zaporijjea. În timpul întâlnirii, am discutat despre necesitatea unor provizii suplimentare pentru unitățile care operează în aceste sectoare critice ale frontului și în alte sectoare”, a subliniat el.

Potrivit lui Sîrskîi, „Observăm tendințe pozitive în zonele de frontieră din regiunile Sumî și Harkiv – impulsionate de operațiunile active ale Regimentului 225 Asalt, Brigăzii 71 Jaeger și unităților Forțelor de Operațiuni Speciale. Performanța lor în luptă este o dovadă de curaj și profesionalism.”

După cum a relatat anterior Ukrinform, Forțele de Apărare ale Ucrainei au oprit înaintarea armatei ruse la granița dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk și continuă să dețină satul Zaporizke, în ciuda eforturilor persistente ale Rusiei de a cuceri așezarea.

UPDATE 14:45 Trupele ruse au lovit unitatea de pompieri și salvare a orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk.

„Undele de șoc au avariat poarta garajului, acoperișul, au spart geamurile, au distrus plăcile de protecție de la ferestre și au avariat ușile. De asemenea, a fost avariat și un camion de pompieri. Din fericire, personalul nu a suferit niciun prejudiciu”, au anunțat pompierii.

UPDATE 14:40 În noaptea de 26 august (începând cu ora 19:00 pe 25 august), armata rusă a lansat 59 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 47 de drone în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 12 lovituri de drone în 9 locații.

UPDATE 09:43 Forțele ruse au lansat în această noapte un atac asupra orașului Sumî și comunității Bezdrîk, din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite.

„Au izbucnit incendii de proporții. Echipele de salvare au acționat simultan în trei locații diferite. Au ars clădiri nelocuite și locuințe ale cetățenilor pașnici. Toate focare de incendiu au fost localizate”, au anunțat pompierii.

UPDATE 08:25 În jurul orei 07:00, armata rusă a atacat cu un dronă o mașină pe șoseaua dintre satele Klapaia și Ciornobaiivka, din regiunea Herson, a anunțat în dimineața zilei de marți administrația regională.

În urma atacului, au fost răniți un director medical în vârstă de 47 de ani și un medic în vârstă de 38 de ani, angajați ai unei instituții medicale. Preliminar, aceștia au suferit leziuni cauzate de explozie.

Cei doi s-au prezentat singuri la spital. Aceștia primesc îngrijirile medicale necesare.