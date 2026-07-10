LIVE TEXT Un tânăr din Rusia susține că a fost convins să semneze un contract cu armata înainte de a împlini 18 ani. Război în Ucraina, ziua 1598

UPDATE 12:50 Un tânăr de 18 ani din localitatea Krasnogorodsk, regiunea Pskov din Rusia, susține că a fost convins prin înșelăciune să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării înainte de a deveni major. Povestea sa a fost publicată de publicația independentă rusă Mediazona.

Potrivit sursei citate, Anton Filimonov este orfan. Mama sa a murit în urmă cu un an, iar despre tată spune că nu îl cunoaște. Singura rudă apropiată este bunica sa.

Anton Filimonov, sursa foto: Mediazona

În urmă cu aproximativ șase luni, tânărul a decis să se retragă de la Colegiul Agrotehnic din Pskov. Când el și bunica sa au mers la instituție pentru a depune cererea de exmatriculare, studentul a fost chemat într-un birou de un bărbat îmbrăcat în uniformă militară, care s-a prezentat drept Alexandr.

În acel birou, bărbatul l-ar fi convins pe adolescent să semneze mai multe documente, promițându-i că va efectua serviciul militar în condiții sigure. Filimonov afirmă că a semnat actele, însă nu a primit și nu a păstrat copii sau fotografii ale acestora.

La 7 iulie, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, angajații comisariatului militar din Pskov l-au dus la examinarea medicală. Tânărul spune că și atunci a semnat „niște documente”, deoarece reprezentanții comisariatului îi repetau că „nu mai există cale de întoarcere”.

Ulterior, acesta a fost lăsat să plece acasă, primind o dispoziție prin care este obligat să se prezinte în dimineața zilei de 11 iulie la comisariatul militar pentru a fi trimis să își înceapă serviciul în unitatea militară.

„Deocamdată nu știu ce voi face. Mi-aș dori foarte mult să contest cumva această situație și să nu ajung acolo”, a declarat Filimonov pentru jurnaliști.

Potrivit publicației, autoritățile ruse au început să recruteze studenți din universități și colegii pentru războiul din Ucraina la sfârșitul anului 2025. Tinerilor li s-ar fi promis că vor servi în unități de drone, vor primi salarii mari și vor semna contracte pe un an, însă, în realitate, contractele ar fi pe durată nedeterminată.

UPDATE 10:45 Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit, în primele șase luni ale anului 2026, 697 de ținte de pe teritoriul Rusiei cu arme cu rază lungă de acțiune. Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, pagubele directe și indirecte provocate sunt estimate la peste 6 miliarde de dolari.

Potrivit lui Sîrskîi, armata rusă a încercat să desfășoare o ofensivă de amploare, însă nu și-a atins obiectivele, în pofida faptului că a beneficiat de o superioritate aproape dublă în ceea ce privește efectivele și tehnica militară.

Comandantul-șef a precizat că, dacă anterior trupele ruse desfășurau operațiuni ofensive active pe 13 direcții operative, în prezent acestea au rămas la cel mult șase-șapte. Totodată, raportul dintre acțiunile de asalt ucrainene și cele ruse este în prezent de aproximativ 40 la 60.

Sîrskîi a subliniat că Rusia nu a renunțat la planurile de ocupare integrală a regiunilor Lugansk și Donețk, încearcă să extindă operațiunile ofensive în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjea și urmărește să creeze și să extindă o zonă-tampon în nordul Ucrainei.

„De aceea, Forțele Armate ale Ucrainei își consolidează în mod constant capacitățile pentru a respinge agresorul și, în cele din urmă, pentru a obliga Kremlinul să accepte o pace justă în condițiile noastre”, a declarat comandantul-șef.

UPDATE 8:23 În noaptea de 10 iulie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 137 de drone de atac. Informația a fost comunicată de Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au lansat drone de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și altele.

Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 114 drone în nordul, sudul și estul țării.

UPDATE 8:05 Forțele ruse au atacat regiunea Mîkolaiv cu drone de atac de tip Shahed, avariind infrastructura de transport din oraș. Două persoane au fost rănite, iar mai multe camioane și utilaje speciale au fost distruse sau avariate. Informațiile au fost comunicate pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale, Vitalii Kim.

UPDATE 8:00 O femeie a fost ucisă, iar alte trei persoane au avut de suferit în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra orașului Valkî, din regiunea Harkiv, vineri, 10 iulie. În urma bombardamentului au fost avariate și cinci locuințe. Informațiile au fost comunicate de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Siniehubov.

„Inamicul a atacat cu drone orașul Valkî din raionul Bohoduhiv. O femeie în vârstă de 50 de ani a fost ucisă”, a scris Siniehubov.