LIVE TEXT Un fost general american s-a îmbătat la Kiev, a suferit o comoție cerebrală și a uitat hărți secrete în tren, potrivit concluziilor unei anchete. Război în Ucraina, ziua 1483

UPDATE 17:00 Un fost general al Armatei SUA, însărcinat cu supravegherea sprijinului militar acordat Ucrainei sub conducerea SUA, a pierdut hărți clasificate într-un tren din Europa și a suferit o comoție cerebrală în urma unui „consum excesiv de alcool” în timpul unei cine în Ucraina, potrivit unui raport al Inspectorului General al Departamentului Apărării al SUA, citat de presa ucraineană.

Raportul de 50 de pagini, datat 12 martie, a constatat că generalul-maior în rezervă Antonio Aguto Jr., care a condus Grupul de Asistență pentru Securitate-Ucraina (SAG-U) cu sediul în Germania, a încălcat regulamentul în gestionarea hărților clasificate în timp ce se afla într-un tren închiriat de Departamentul de Stat.

SAG-U, care a fost înființat în noiembrie 2022 cu aproximativ 300 de militari, asistă la „coordonarea instruirii și echipării Forțelor Armate ale Ucrainei”, din Wiesbaden, Germania, potrivit Pentagonului.

Raportul, care a fost întocmit după primirea a trei plângeri anonime, menționează că Aguto a atribuit în mod necorespunzător controlul asupra hărților în timpul călătoriei spre Kiev în martie 2024, lăsând materialele clasificate în mâinile personalului în loc de un curier diplomatic, așa cum era prevăzut.

La întoarcerea grupului în Germania, hărțile, care erau clasificate ca secrete, au fost ulterior rătăcite și lăsate într-un tren ucrainean. Hărțile rătăcite, considerate a fi fost depozitate în mod necorespunzător într-un tub cilindric nesecurizat, au fost returnate la o zi după ce s-a constatat dispariția lor, concluzionează raportul.

„Ambasada SUA în Ucraina a recuperat documentele clasificate lăsate nesupravegheate din tren atunci când acesta s-a întors în Ucraina o zi mai târziu. (Generalul-maior) Aguto și-a asumat responsabilitatea pentru acest incident”, se menționează în raport.

Într-un incident separat, petrecut o lună mai târziu, pe 14 mai 2024, Aguto a dat semne de „declin progresiv” în timpul unei întâlniri cu secretarul de stat de atunci, Antony Blinken, și cu ambasadoarea SUA în Ucraina, Bridget Brink.

Biroul inspectorului general a constatat că comportamentul lui Aguto în timpul întâlnirii s-a datorat unei comoții cerebrale suferite în urma unei serii de căzături, după o noapte de consum excesiv de alcool, pe 13 mai.

UPDATE 14:07 Ucraina a acceptat oferta Uniunii Europene de asistență tehnică și finanțare pentru a restabili fluxurile de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta „Drujba” avariată, a declarat marți președintele Consiliului UE, Antonio Costa.

Într-o scrisoare adresată UE, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că lucrările de reparație la conductă sunt pe cale de a fi finalizate și că stația de pompare ar urma să fie repusă în funcțiune în termen de o lună și jumătate, „în absența unor noi atacuri din partea Rusiei”.

Ungaria a declarat luni că va continua să blocheze acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei atâta timp cât transportul de petrol prin conductele „Drujba” rămâne suspendat.

Transportul de petrol rusesc prin conductele „Drujba” către Ungaria și Slovacia este suspendat de la sfârșitul lunii ianuarie. Kievul susține că o lovitură rusă a lovit echipamentele conductei Drujba din vestul Ucrainei, în timp ce Slovacia și Ungaria afirmă că Ucraina este de vină pentru întreruperea prelungită.

„Acuzațiile că Ucraina obstrucționează în mod deliberat transportul de petrol prin conducta Drujba sunt nefondate”, a declarat Zelenski în scrisoarea sa adresată lui Costa și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UPDATE 14:00 Marea Britanie și Ucraina vor conveni să colaboreze în vederea comercializării tehnologiei dronelor în străinătate, cu ocazia vizitei de marți a președintelui Volodimir Zelenski, menită să consolideze sprijinul acordat Kievului, în contextul în care creșterea prețurilor la petrol generată de războiul din Iran a reprezentat un avantaj pentru Moscova, scrie Reuters.

Liderii europeni doresc să mențină Ucraina în centrul atenției, în contextul în care atenția globală s-a îndreptat către Orientul Mijlociu. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urma să se alăture discuțiilor pentru a dezbate tema dronelor, a tehnologiilor conexe și a securității euro-atlantice.

UPDATE 13:50 Opt persoane au fost rănite în urma bombardamentului asupra orașului Zaporijjea.

Clădirea terminalului unui operator logistic a fost avariată. Patru dintre răniți au fost internați în unități medicale. Celorlalți li s-a acordat asistență medicală la fața locului; aceștia au refuzat să fie internați.

UPDATE 12:45 În ultimele 24 de ore, armata rusă a lansat atacuri asupra orașului Harkiv și a altor 16 așezări din regiune, rănind zece persoane, a anunțat Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, scrie Ukrinform.

Invadatorii au folosit o rachetă, patru bombe aeriene ghidate și 39 de drone de diferite tipuri, inclusiv Geran-2, Lancet, Molniya și FPV.

La Harkiv, dronele rusești au atacat cartierele Șevcenkivskii, Nemișlianskii și Saltivskii – au fost provocate pagube liniilor electrice, unei întreprinderi civile, ferestrelor din trei clădiri și unei mașini. Bărbați cu vârste de 61, 54 și 52 de ani au suferit răni, iar un bărbat în vârstă de 34 de ani a suferit o reacție acută la stres.

O întreprindere civilă din Merefa și o clădire nerezidențială din Rohan au fost avariate.

În cartierul Kupiansk, un atac a avariat o locuință privată în Husînka, o mașină în Mîrne și două vehicule – inclusiv un vehicul medical de urgență – în Prosîanka. În Prosîanka, două femei în vârstă de 70 și 84 de ani și un bărbat în vârstă de 74 de ani au fost rănite. O femeie în vârstă de 48 de ani a fost rănită lângă Mîrne.

În cartierul Izium, un atac rusesc a avariat ferestrele unei case și anexe din Izyum, precum și o mașină din Horokhovatka. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost rănit lângă Horokhovatka.

În cartierul Chuhuiv, un atac a avariat o locuință privată din Martove, o casă și linii electrice din Starîi Saltiv, o benzinărie și patru mașini din Chuhuiv, precum și ferestre ale unor case din zona Zelenîi Kolodiaz. O femeie în vârstă de 75 de ani a fost rănită în Martove.

În cartierul Bohodukhiv din regiune, trei case private din Zolochiv, două case private, anexe și linii electrice din Klînova Novoselivka, precum și un bloc de apartamente din Svitlîchne au fost avariate.

Personalul medical a acordat asistență unui bărbat în vârstă de 68 de ani care a fost rănit pe 13 martie în urma unui atac rusesc asupra localității Novoosînove, în comunitatea Kurîlivka din districtul Kupiansk.

UPDATE 11:10 În Donețk un atac rusesc asupra sectorului locativ din localitatea Oleksandrivka, raionul Kramatorsk, a luat viața a două persoane, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma bombardamentului, o casă particulară a fost distrusă, iar oameni au rămas prinși sub dărâmături. De asemenea, a izbucnit un incendiu. În timpul intervenției de salvare, salvatorii au depistat și au scos de sub ruinele casei trupurile unei femei și ale unui bărbat.

Incendiul a fost lichidat. Au fost demontate 3 tone de construcții. Lucrările au fost finalizate.

UPDATE 08:25 În noaptea de 17 martie (începând cu ora 18:00, 16 martie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 178 de drone.

Atacurile au fost lansate din mai multe direcții: Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Crimeea (zonele Hvardiiske și Chauda). Aproximativ 110 dintre aceste drone au fost de tip Shahed.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, au fost doborâte sau neutralizate 154 de drone rusești.

Totodată, au fost confirmate lovituri ale 22 de drone în 12 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în alte două zone.

UPDATE 08:15 În urma atacului nocturn rusesc asupra sudului regiunii Odesa, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, industriale și portuare, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

Au fost afectate teritoriile întreprinderilor și o parte din echipamente. Au izbucnit incendii, care au fost stinse de echipele de intervenție. Nu s-au înregistrat victime sau răniți.