LIVE TEXT O persoană a murit și alte două au fost rănite în urma bombardamentelor rusești din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1482

UPDATE 22:10 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite în timpul zilei în urma atacurilor cu drone. Trupele ruse au efectuat, de asemenea, un atac aerian masiv asupra zonelor populate, fiind inițiată o procedură penală, scrie Ukrinform.

„Conform anchetei, pe 16 martie 2026, armata rusă a efectuat un atac aerian masiv, vizând zone populate din districtul Herson din regiune. Încă o dată, au folosit artilerie și diverse tipuri de drone”, se arată într-un comunicat de la Procuratură.

Până la ora 17:30, o persoană a fost decedat, iar alte două au fost rănite în urma agresiunii rusești.

În special, în jurul orei 12:10, armata rusă din Herson a aruncat explozibili dintr-un dronă pe o mașină civilă. O pasageră în vârstă de 38 de ani a fost ucisă, iar șoferul mașinii în vârstă de 64 de ani a suferit răni provocate de șrapnel.

Dimineața, în circumstanțe similare, la Herson, șoferul unei alte mașini a fost rănit — bărbatul a fost dus la spital cu răni grave.

În plus, au fost avariate locuințe private, clădiri de apartamente, o instituție de învățământ, structuri de utilități și mașini.

Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Herson, a fost inițiată o anchetă preliminară privind comiterea de crime de război (conform definițiilor din articolul 438 părțile 1 și 2 din Codul penal al Ucrainei).

UPDATE 19:30 Pe parcursul zilei, forțele ruse au lansat 25 de atacuri asupra cartierelor Sînelnîkove, Nikopol și Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare regionale, a relatat acest lucru pe Telegram.

Armata rusă a lovit regiunea cu drone, artilerie, bombe aeriene și o rachetă.

În cartierul Sînelnîkove, comunitățile Zaitseve, Mezhova și Pokrovske au fost atacate, două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite. Atacul a distrus 16 case private, a avariat alte 35 și a devastat o școală și o stație de pompieri.

În districtul Nikopol, rușii au vizat orașul Nikopol și comunitățile Pokrovske, Marganets, Mîrove și Chervonohrîhorivka, infrastructura, o întreprindere, o școală, o benzinărie, case private și o bucătărie de vară au fost avariate.

În districtul Krîvîi Rih, comunitatea Zelenodolsk a fost atacată.

În comunitatea Zaitseve, 15 case au fost distruse, iar alte câteva zeci au fost avariate în urma unui atac rusesc.

Administrația Militară Regională Dnipropetrovsk a raportat două decese și șapte răniți. Printre răniți se numărau și copii.

UPDATE 16:32 Trupele ruse au lovit carosabilul uneia dintre străzile din Sumî, a informat Serviciul de Situații de Urgență din regiunea Sumî. Au fost lovite câteva autovehicule civile. De asemenea, au fost avariate clădiri de locuințe. Conform informațiilor preliminare, se cunoaște despre patru victime.

UPDATE 12:55 Forțele ruse au atacat localitatea Zaițevska din regiunea Dnipropetrovsk. Două persoane au fost ucise în urma bombardamentului, iar printre răniți se află și copii, a raportat Alexander Ganza, șeful administrației militare regionale.

Atacul a avariat o școală și a distrus 10 locuințe private. Echipele de salvare au recuperat cadavrele celor două victime de sub dărâmături.

Se știe, de asemenea, că șapte persoane au fost rănite în atac. Trei dintre ele au fost spitalizate. Celelalte victime vor primi tratament ambulatoriu, printre ele se află două fete în vârstă de 8 și 17 ani și un băiat de 17 ani.

UPDATE 10:15 Deasupra mai multor regiuni din Federația Rusă au fost observate drone. În urma unui atac nocturn asupra regiunii Krasnodar din Rusia, a izbucnit un incendiu pe teritoriul bazei petroliere din orașul Labinsk, scrie hromadske, citând Centrul de operațiuni al regiunii Krasnodar din Federația Rusă.

Pe rețelele de socializare s-a răspândit un videoclip cu coloane negre de fum care se ridicau deasupra bazei petroliere. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru echipaje, personalul unităților de pompieri și salvatori, precum și specialiști ai Ministerului Situațiilor de Urgență al Federației Ruse din regiunea Krasnodar.

Conform informațiilor preliminare, nu există victime.

De asemenea, de câteva nopți la rând, dronele atacă capitala Rusiei. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, în ultimele două zile, forțele de apărare aeriană au distrus aproximativ 250 de drone chiar în timpul apropierii de oraș și la a doua linie de apărare către Moscova.

UPDATE 08:32 Trupele ruse au bombardat pe parcursul nopții zona rezidențială a orașului Zaporijjea, a anunțat șeful administrației regionale, Ivan Fedorov.

Până la această oră, se știe despre trei persoane rănite în urma atacurilor nocturne. este vorba despre un tânăr de 18 ani și două femei în vârstă de 48 și 81 de ani.

În urma atacurilor, în oraș a izbucnit un incendiu, iar peste 7500 de consumatori au rămas fără curent electric.