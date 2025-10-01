LIVE TEXT Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7. Război în Ucraina, ziua 1316

UPDATE 22:41 Comisia Europeană a virat a noua tranșă din împrumutul său de Asistență Macro-Financiară (MFA) acordat Ucrainei, în valoare de 4 miliarde de euro, scrie Ukrinform.

„Aceasta întărește și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinul total apropiindu-se de 178 miliarde de euro,” a anunțat Comisia.

În total, Asistența Macro-Financiară se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi extraordinare ERA, condusă de G7, care urmărește să ofere aproximativ 45 de miliarde de euro sprijin financiar Ucrainei.

„Cu această plată, sprijinul total al Comisiei pentru Ucraina în cadrul acestei asistențe MFA ajunge la 14 miliarde de euro de la începutul anului 2025,” a precizat Comisia.

UPDATE 21:03 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a finalizat procesul intern de evaluare a legislației UE și că „Europa trebuie să-și respecte promisiunile”. Declarațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului European.

„Am făcut-o mai rapid decât oricine altcineva. Am făcut-o bine. Suntem pe deplin pregătiți să deschidem Clusterul 1 în cadrul negocierilor de aderare la UE – clusterul „Fundamente”. Avem nevoie de un progres real în acest sens. Și nu vorbesc doar despre Ucraina. Ucraina luptă împotriva inamicului. R. Moldova și-a demonstrat din nou în mod clar alegerea europeană. De câte teste de acest fel mai avem nevoie cu toții? Desigur, sprijinim și țările din Balcanii de Vest – și ele merită să facă parte din casa noastră europeană comună. Europa trebuie să-și respecte promisiunile – așa cum și țările candidate își fac partea lor. Vă mulțumesc și contăm pe rezultate”, a spus șeful statului ucrainean într-o intervenție video pe Facebook.

UPDATE 19:50 Slavutîci, oraș aflat în regiunea Kiev, a rămas fără electricitate în urma unui atac rusesc asupra unei stații electrice locale, notează presa ucraineană.

„Am fost loviți direct la Stația 330. Orașul este fără curent electric. Se evaluează consecințele. Pompierii intervin pentru a stinge incendiul”, a declarat primarul orașului Slavutîci, Iurii Fomicev.

El a adăugat că autoritățile locale vor să treacă la surse alternative de energie, dar momentul exact nu este încă stabilit.

„Compania de apă are rezerve — apa va fi distribuită conform unui program. Vă rugăm să urmăriți anunțurile oficiale. Sistemele de comunicații vor primi curent”, a informat Fomicev.

Acesta a subliniat că în oraș sunt amenajate puncte unde locuitorii vor putea încărca telefoanele și pregăti mâncare.

Ulterior, Mikola Kalașnîk, șeful Administrației Militare Regionale Kiev, a precizat pe Telegram că forțele ruse au atacat infrastructura energetică din oraș folosind drone. Aproape 20 000 de locuitori au rămas fără curent electric.

Potrivit lui Kalașnîk, nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție acționează la fața locului, iar poliția a intensificat măsurile pentru menținerea ordinii publice.

UPDATE 19:33 O femeie a fost ucisă în urma bombardamentelor rusești asupra Antonivkăi, o suburbie a orașului Herson. Identitatea acesteia este în curs de stabilire, anunță Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare a orașului Herson.

„S-a aflat că o femeie din Antonivka a murit după ce a suferit răni incompatibile cu viața în timpul bombardamentului inamic asupra localității”, se arată în declarație.

Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Herson a mai raportat că, pe 1 octombrie, un bărbat de 49 de ani, locuitor al satului Bilozerka, a solicitat îngrijiri medicale după ce a fost rănit într-un atac cu dronă rusească pe 28 septembrie. Acesta a fost spitalizat, având leziuni provocate de explozie.

UPDATE 14:18 Ritmul avansărilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina a încetinit considerabil în luna septembrie, forțele ruse reușind să cucerească cu 44% mai puțin teritoriu comparativ cu luna august, a raportat, pe 1 octombrie, grupul ucrainean de monitorizare DeepState.

Potrivit datelor, trupele ruse au ocupat aproximativ 259 km² de teritoriu ucrainean în ultima lună, ceea ce reprezintă 0,04% din suprafața totală a Ucrainei. Acesta este cel mai mic câștig lunar înregistrat din luna mai, spun experții. În total, Rusia controlează în prezent aproximativ 19,04% din teritoriul Ucrainei.

Cele mai semnificative pierderi pentru Ucraina în septembrie s-au produs în apropierea satului Novopavlivka, în regiunea Donețk, pe care analiștii DeepState îl descriu drept „unul dintre cele mai dificile sectoare” ale frontului.

Lupte intense continuă și în jurul orașului Kupeansk, din regiunea Harkiv, aflat în apropierea graniței dintre Ucraina și Rusia.

În direcția Pokrovsk, forțele ucrainene ar fi reușit să mențină o apărare „eficientă”. Analiștii au remarcat că aproximativ o treime din toate atacurile rusești s-au concentrat asupra orașului Pokrovsk și a zonelor învecinate.

„Prețul fiecărui metru câștigat aici este semnificativ mai mare. Rusia s-a apropiat de oraș dinspre sud, iar luptele urbane diferă considerabil ca dificultate față de confruntările din teren deschis. În plus, practic nu mai există o adâncime a apărării”, se arată în raport.

Pe parcursul ultimei luni, trupele ucrainene au respins forțele ruse care avansaseră între 15–20 km spre autostrada strategică Dobropillia–Kramatorsk, în apropierea orașului disputat Pokrovsk.

Începând cu sfârșitul lunii august, unități ucrainene au recucerit mai multe sate din regiune, printre care Zaricine, Novoekonomicine și Udacine.

UPDATE 12:45 În urma unui atac ucrainean, pe 1 octombrie, ar fi fost ucis un oficial instalat de ruși în orașul ocupat Nova Kahovka din regiunea Herson, Volodimir Leontiev. Declarația a fost făcută Volodimir Saldo, șeful numit de Moscova al regiunii parțial ocupate, scrie The Kyiv Independent.

Leontiev ar fi fost rănit în atacul lansat cu o dronă de tip „Baba Yaga” și a murit ulterior la spital, a precizat Saldo.

Leontiev, în vârstă de 61 de ani, era șef al administrației instaurate de ruși în orașul Nova Kahovka, funcție pe care a preluat-o în aprilie 2022, la scurt timp după ce forțele ruse au ocupat localitatea. Ulterior, el a deținut o poziție de conducere în așa-numitul „consiliu local” impus de Moscova.

Ucraina nu a comentat atacul. Publicația citată a solicitat un punct de vedere din partea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și a Direcției Principale de Informații (HUR).

UPDATE 11:10 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat, pe 30 septembrie, că Centrala Nucleară de la Zaporijjea, aflată sub ocupație rusă, este deconectată de la rețeaua electrică de șapte zile consecutiv – cea mai lungă perioadă de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă, scrie The Kyiv Independent.

„Este a șaptea zi – ceea ce, apropo, nu s-a mai întâmplat niciodată – de situație de urgență la centrala nucleară de la Zaporijjea. Situația este critică”, a spus Zelenski în adresarea tradițională de la sfârșitul zilei.

Șeful statului ucrainean a avertizat că instalația, cea mai mare centrală nucleară din Europa, funcționează acum doar pe baza generatoarelor diesel pentru a menține active sistemele de siguranță, după ce loviturile rusești au distrus liniile externe de alimentare cu energie. Centrala este amplasată în apropierea liniei frontului.

„Generatoarele și centrala nu au fost proiectate pentru o astfel de situație și nu au funcționat niciodată atât de mult timp în acest regim. Iar noi avem deja informații că unul dintre generatoare a cedat”, a spus el.

Zelenski a acuzat Moscova că obstrucționează reparația liniilor de înaltă tensiune prin bombardamente continue și a adăugat: „Aceasta reprezintă o amenințare pentru absolut toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia acum”. Zelenski a menționat că a dispus ca Guvernul Ucrainei și diplomații ucraineni să aducă această criză în atenția comunității internaționale.

UPDATE 10:05 De la începutul invaziei pe scară largă (februarie 2022), Serviciul de Securitate al Ucrainei a identificat aproape 50 000 de cazuri în care armata rusă a lansat drone de tip Shahed pentru a lovi teritoriul Ucrainei. În urma acestor atacuri, potrivit datelor Procuraturii Generale a Ucrainei, 253 de persoane au murit, iar 1524 au fost rănite.

UPDATE 11:00 Începând cu ora 20:30, pe 30 septembrie, rușii au atacat Ucraina cu 49 de drone de diferite tipuri, o rachetă antinavă „Onyx” și 4 rachete balistice Iskander-M/KN-23. Până la ora 09:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 44 de drone inamice în nordul, estul și centrul țării. Cinci rachete rusești și UAV-uri au fost înregistrate în șase locații, scrie Hromadske.

UPDATE 9:20 În noaptea de 1 octombrie, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate și rachete. În urma loviturilor, șase persoane au fost rănite, printre care și un polițist.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei și poliției regionale, atacurile au vizat piața din raionul Kiev al orașului, unde au luat foc mai multe pavilioane comerciale, incendiul extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 2 800 m². În raionul Saltîvka, flăcările au cuprins un bloc de locuințe și un garaj, dar incendiile au fost localizate și sunt lichidate de salvatori.

Printre răniți se numără două femei de 41 și 80 de ani, trei bărbați de 21, 27 și 34 de ani, precum și un polițist de 25 de ani. Unul dintre cei răniți a primit îngrijiri la fața locului, iar ceilalți au fost transportați la spital.