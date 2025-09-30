LIVE TEXT Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Război în Ucraina, ziua 1315

UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Printre acestea se află un băiat de 10 ani și o fată de 17 ani. 12 persoane au fost spitalizate.

„12 drone trimise de ruși în regiune au fost distruse astăzi de apărătorii noștri ai cerului”, a transmis guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lisak.

UPDATE 19:39 În Dnipro, în urma loviturilor cu drone, o persoană a murit și 15 au fost rănite, au anunțat salvatorii.

Pompierii au stins incendiul unui clădire de birouri cu o suprafață de 700 mp și a 5 mașini.

În plus, au fost incendiate un hangar de 400 mp, o clădire agricolă și 1,5 hectare de iarbă uscată.

De asemenea, au fost înregistrate pagube la ferestrele unui spital de copii.

UPDATE 18:16 Cel puțin 11 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat, în urma atacului rusesc cu drone asupra orașului Dnipro.

„În prezent, echipele de salvare și toate serviciile comunale și de urgență lucrează în Dnipro după atacul dronelor rusești asupra orașului. Un atac pur și simplu obraznic – în timpul zilei, asupra infrastructurii civile. În acest moment, se știe că peste 10 persoane au fost rănite. Fiecare dintre ele primește asistența medicală necesară. Cu fiecare astfel de atac, rușii demonstrează din nou și din nou că este nevoie de o presiune puternică asupra lor. Demonstrează că sancțiunile internaționale împotriva Rusiei trebuie să devină mult mai dureroase pentru agresor. Și că noi toți, împreună, în Europa, trebuie să construim o apărare fiabilă împotriva dronelor și rachetelor rusești, astfel încât nicio țară să nu fie singură în fața acestei amenințări. Sunt necesare acțiuni comune. Numai prin acțiuni comune și puternice putem învinge acești teroriști. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce face”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

UPDATE 16:55 Uniunea Europeană va aloca 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) pentru drone destinate Ucrainei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 30 septembrie, înaintea unei reuniuni a Colegiului European de Securitate și Apărare, notează presa ucraineană.

Anunțul vine în contextul în care UE urmărește să-și consolideze apărarea și să aprofundeze cooperarea cu Ucraina, în fața încălcărilor spațiului aerian de către Rusia.

Liderii europeni iau în considerare dezvoltarea așa-numitului „zid de drone” ca răspuns la provocările Rusiei, parte a unui efort mai amplu de întărire a apărării aeriene regionale și de descurajare a unor noi imixtiuni.

„Am convenit cu Ucraina ca un total de 2 miliarde de euro să fie cheltuiți acum pentru drone. Acest lucru permite Ucrainei să se extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate. Și, bineînțeles, va permite și Uniunii Europene să beneficieze de această tehnologie”, a declarat von der Leyen.

Von der Leyen a subliniat necesitatea consolidării sprijinului militar pentru Ucraina și avansarea inițiativei Eastern Flank Watch, care include dezvoltarea unui „zid de drone” pentru securizarea granițelor estice ale Uniunii Europene.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care i s-a alăturat lui von der Leyen la conferința de presă, i-a susținut declarațiile, spunând că Ucraina reprezintă „prima linie de apărare” pentru statele membre NATO din Europa.

UPDATE 10:24 Autoritățile din Varșovia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink în Ucraina, după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege în acest sens, a anunțat ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mikhailo Fedorov, notează presa ucraineană.

„În timpul războiului, această tehnologie are o importanță crucială – pentru a menține conectate spitalele, școlile, infrastructura critică și regiunile de pe linia frontului”, a declarat Fedorov pe canalul său de Telegram.

În prezent, în Ucraina funcționează peste 50 000 de terminale Starlink, dintre care peste 29 000 au fost furnizate de Polonia.

Săptămâna trecută, președintele Nawrocki a semnat o lege prin care este extins sprijinul oferit Ucrainei în contextul invaziei ruse.

UPDATE 10:10 Un nou atac cu drone rusești a avut loc în cursul nopții asupra regiunii Kiev. Forțele de apărare antiaeriană au intervenit în zonă și au reușit să doboare mai multe „ținte inamice”, a anunțat Administrația militară regională de la Kiev.

„Nu au fost înregistrate lovituri asupra obiectivelor de infrastructură critică. Din păcate, în urma atacului, o femeie născută în 1950, din raionul Brovarî, a fost afectată. Toată asistența medicală necesară i-a fost acordată la fața locului.

Au fost raportate pagube materiale: o locuință privată, anexe gospodărești și un autoturism au fost avariate”, precizează autoritățile militare ucrainene.

UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un atac țintit”. Niciun membru al familiei nu a supraviețuit, scrie presa ucraineană.

Victimele sunt un cuplu și cei doi băieți ai lor, în vârstă de șase și patru ani. Echipajele de salvare au scos trupurile neînsuflețite dintre ruinele locuinței distruse, susțin autoritățile militare ucrainene.

„Este o pierdere cumplită pentru întreaga comunitate și regiune”, a transmis Hrihorov. „Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Moartea familiei din localitate este o tragedie pe care nu o vom uita și nu o vom ierta niciodată”, a adăugat el.

Satele de graniță din nord-estul regiunii Sumî sunt supuse zilnic unor valuri de atacuri rusești. Intensitatea acestor lovituri a determinat evacuări obligatorii în sute de localități.

În primăvară, Rusia a încercat să deschidă un nou front în regiune, reușind să ocupe mai multe sate în lunile mai și iunie și apropiindu-se la doar 20 de kilometri de capitala regională. Pe 12 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au „zădărnicit” ofensiva rusă din Sumî.