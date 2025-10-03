LIVE TEXT Treisprezece drone, distruse deasupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1318

UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak.

În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate.

În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc de cinci etaje a fost distrus. Ferestrele acestuia au fost sparte. În Mejivsk, care a fost lovit de armata rusă în dimineața zilei, a izbucnit un incendiu într-o locuință.