LIVE TEXT Trei răniți în urma unui atact rusesc asupra unei localități din Sumî. Război în Ucraina, ziua 1524

UPDATE 22:00 Trei persoane au solicitat asistență medicală în urma unui atac aerian rus asupra comunității Iampil din regiunea Sumî, informează guvernatorul Oleh Grigorov.

„Victimelor li s-a acordat îngrijire medicală, rănile fiind ușoare. Persoanele se aflau pe stradă, în apropierea locului loviturii”, a precizat acesta.

O grădinița a fost grav avariată. „Copiii nu o frecventează – învățământul se desfășoară la distanță. Din fericire, în momentul loviturii, în clădire nu se aflau nici copii, nici angajați”, a notat Grigorov.

Potrivit guvernatorului, armata rusă a lansat patru bombe ghidate asupra părții centrale a comunității – „țintind în mod precis infrastructura civilă”.

UPDATE 21:00 Oamenii legii din Ucraina, împreună cu colegii europeni, au demascat o rețea de agenți ai Federației Ruse care pregătea asasinate și atentate teroriste în Ucraina și în țările UE. Din rețea făceau parte cetățeni din mai multe state, inclusiv R. Moldova Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia, Letonia și Grecia, potrivit unui comunicat al Poliției Naționale a Ucrainei.

Printre țintele potențiale pentru lichidare se aflau cetățeni ucraineni – jurnaliști, un militar al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, precum și cetățeni străini care susțin Ucraina și se pronunță public împotriva politicii statului agresor.

Persoanele implicate desfășurau activități ilegale de supraveghere a persoanelor țintă, colectau informații despre locul aflării acestora, rutele de deplasare și contactele lor, după care planificau eliminarea lor fizică.

În prezent, 13 persoane au fost puse sub acuzare, dintre care 9 au fost reținute pe teritoriul țărilor UE, iar pentru alte 4 au fost emise mandate europene de arestare.

UPDATE 16:32 Coreea de Nord a deschis un muzeu și un complex memorial dedicat militarilor săi care au luptat alături de ruși în războiul împotriva Ucrainei, scrie agenția de presă a Kremlinului TASS. Inaugurarea a coincis cu vizita ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, la Phenian, fiind a doua deplasare a unui oficial rus de rang înalt în Coreea de Nord în ultimele zile, a remarcat The Kyiv Independent.

În timpul vizitei, Belousov a înmânat medalii militarilor nord-coreeni care au participat la misiuni în regiunea rusă Kursk, potrivit Ministerului rus al Apărării. Totodată, acesta a participat la ceremoniile de deschidere a muzeului și a complexului memorial, dedicate a ceea ce Moscova a descris drept „faptele eroice” ale militarilor nord-coreeni în Ucraina și în regiunea Kursk. Memorialul include numele militarilor ruși și nord-coreeni care au murit în luptele împotriva trupelor ucrainene.

Aproximativ 12 mii de militari nord-coreeni au participat la o contraofensivă desfășurată în 2024, menită să respingă forțele ucrainene din regiunea Kursk. Presa sud-coreeană relata în februarie că circa 11 mii de soldați nord-coreeni au rămas în regiune.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong Un cu ocazia inaugurării complexului memorial, a anunțat Kremlinul. Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un și militarilor nord-coreeni pentru „contribuția la respingerea incursiunii ucrainene” în regiunea Kursk și și-a exprimat „încrederea că relațiile bilaterale vor continua să se consolideze”.

UPDATE 16:10 Premierul polonez Donald Tusk a prezentat luni, 27 aprilie, un plan strategic pentru dezvoltarea unei „armate de drone” de ultima generație, care valorifică experiența de război a Ucrainei în scopul de a consolida securitatea spațiului aerian al Poloniei și al Uniunii Europene împotriva unei eventuale agresiuni ruse

UPDATE 16:07 Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a contribui la aderarea la UE, a spus cancelarul german Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat luni, 27 aprilie, că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte ca părți din teritoriul său să rămână în afara controlului Kievului într-un viitor acord de pace cu Rusia, corelând astfel de concesii cu perspectivele țării de a adera la Uniunea Europeană, transmite Reuters.

UPDATE 13:15 Ucraina intenționează să producă câteva mii de drone de atac în Norvegia, în cadrul primului proiect comun de producție a aparatelor aeriene fără pilot. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării al Ucrainei.

Proiectul de producție comună va fi finanțat de Norvegia din fonduri suplimentare față de cele 7 miliarde de dolari deja alocate pentru sprijinul de apărare al Ucrainei în 2026. Dronele produse în cadrul acestui proiect vor fi destinate exclusiv Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Acordul a fost semnat la Kiev de ambasadorul Norvegiei în Ucraina, Lars Ragnar Aalerud Hansen, și de adjunctul ministrului apărării al Ucrainei, Serhii Boiev.

„Acordul deschide posibilitatea extinderii producției tehnologiilor ucrainene, care și-au demonstrat deja eficiența pe câmpul de luptă, și consolidează capacitățile de apărare ale ambelor țări”, se arată într-un comunicat al Ministerul Apărării al Ucrainei.

Instituția mai precizează că, în acest an, Norvegia intenționează să aloce peste 1,5 miliarde de dolari pentru achiziția de armament produs în Ucraina, destinat Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Primele drone fabricate în Norvegia ar urma să fie livrate Ucrainei până la începutul verii. Acordul prevede și dezvoltarea unei cooperări industriale complexe, inclusiv desfășurarea de cercetări pentru extinderea capacităților de producție la Oslo.

UPDATE 10:27 Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a comentat pierderile suferite de armata rusă în Ucraina în ultimele luni și a evaluat situația de pe front, scrie UNIAN. „Cât de mult s-a îmbunătățit situația în Ucraina față de acum un an? În ultimele patru luni – și îmi cer scuze pentru formularea strașnică – Ucraina a ucis sau rănit lunar între 30 și 35 de mii de soldați ruși”, a declarat acesta.

Totodată, Stubb a precizat că aproximativ 95% dintre aceste pierderi au fost provocate cu ajutorul dronelor. „Raportul pierderilor este de un militar ucrainean la cinci militari ruși uciși”, a adăugat președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că în martie 2026, pierderile rușilor au atins „cel mai ridicat nivel de la începutul războiului, depășind 35 de mii de militari”.

UPDATE 10:20 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, a anunțat, pe 27 aprilie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Cifra include 810 pierderi înregistrate de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

UPDATE 8:10 Rusia a lansat un atac cu drone asupra orașului Odesa în noaptea de 27 aprilie, vizând infrastructură rezidențială și rănind 10 persoane. Potrivit autorităților, exploziile au fost auzite în jurul orei 1:30, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe drone rusești se îndreaptă spre oraș.

Șeful Administrației militare regionale din Odesa, Oleh Kiper, a declarat că dronele au lovit clădiri de locuit și un hotel din cartierul Primorskîi, unde au izbucnit incendii. Potrivit autorităților, alte imobile și locuințe au fost avariate și în zonele Hadjibeiv și Kîevskîi.

În total, 10 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

De asemenea, au fost semnalate incendii la mai multe automobile și atacuri asupra unor depozite. Amploarea exactă a pagubelor nu este, deocamdată, cunoscută.