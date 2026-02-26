LIVE TEXT SUA și Ucraina discută despre reconstrucția postbelică, în timp ce Rusia lovește rețeaua electrică. Război în Ucraina, ziua 1464

UPDATE 17:20 Oficialii ucraineni și americani s-au întâlnit joi la Geneva pentru discuții privind reconstrucția postbelică, în ciuda impasului în negocierile de pace cu Rusia, care a bombardat infrastructura din toată Ucraina cu drone și rachete peste noapte, scrie Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 420 de drone și 39 de rachete într-o altă noapte de atacuri asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri critice. Zeci de persoane au fost rănite și s-au înregistrat pagube în opt regiuni, a spus el.

Discuțiile de la Geneva cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au început la scurt timp după prânz, a declarat Rustem Umerov, șeful echipei de negociatori a Ucrainei.

Continuarea reconstrucției Ucrainei după distrugerile provocate de atacurile aeriene rusești și luptele de pe linia frontului a devenit un element major în discuțiile mai ample privind modul de încheiere a războiului, care a intrat săptămâna aceasta în al cincilea an.

Kievul speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani pentru a reconstrui țara.

„Vom analiza în detaliu pachetul de măsuri pentru prosperitate: mecanisme de sprijin economic și redresare a Ucrainei, instrumente pentru atragerea investițiilor și cadre pentru cooperarea pe termen lung”, a scris Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pe X.

UPDATE 17:00 Bilanțul victimelor în urma atacului masiv asupra orașului Zaporijjea a ajuns la 10 persoane rănite, printre care un copil de 8 ani, cinci femei și patru bărbați.

Toți au primit îngrijirile medicale necesare, iar majoritatea urmează tratament în regim ambulatoriu.

Lucrările de intervenție și salvare au fost finalizate. Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu și au verificat zonele afectate. În prezent, serviciile municipale desfășoară lucrări de reconstrucție și înlăturare a pagubelor.

UPDATE 14:40 Autoritățile ucrainene au anunțat că astăzi au avut loc noi măsuri de repatriere, în urma cărora 1 000 de trupuri (rămășițe) ale persoanelor decedate au fost aduse în Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de partea rusă, acestea ar putea aparține apărătorilor ucraineni.

În perioada următoare, anchetatorii organelor de drept, împreună cu experții instituțiilor de specialitate din Ucraina, vor desfășura toate procedurile pentru identificarea persoanelor repatriate, a transmis Cartierul General de Coordonare pentru problemele privind prizonierii de război.

De cealaltă parte, consilierul prezidențial Vladimir Medinski a anunțat că Rusia a primit cadavrele a 35 de „soldați ruși căzuți la datorie”.

UPDATE 14:30 Ucraina a primit cadavrele a 1000 de militari ucraineni căzuți la datorie. Rusia a primit cadavrele a 35 de soldați ruși căzuți la datorie.

UPDATE 10:52 În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind peste 450 de rachete și drone de diferite tipuri. Conform autorităților ucrainene, au fost implicate:

2 rachete antinavă Țircon din Peninsula Crimeea;

din Peninsula Crimeea; 11 rachete balistice Iskander-M / S-400 lansate din regiunile Briansk și Rostov;

lansate din regiunile Briansk și Rostov; 24 de rachete de croazieră Kh-101 din regiunea Vologda;

din regiunea Vologda; 2 rachete ghidate aer-aer Kh-69 ;

; aproximativ 420 de drone de atac de tip Șahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, majoritatea provenind din direcțiile Millerovo, Kursk, Bryansk, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk și din Crimeea ocupată.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 406 ținte inamice până la ora 10:00:

2 rachete antinavă Țircon ;

; 4 rachete balistice Iskander-M / S-400 ;

; 24 rachete de croazieră Kh-101 ;

; 2 rachete ghidate aer-aer Kh-69 ;

; 374 drone de atac.

Totuși, 5 rachete balistice și 46 de drone au lovit 32 de locații, iar resturile proiectilelor au căzut în alte 15 locații.

UPDATE 10:40 În urma unui atac rusesc asupra orașului Krîvîi Rih, un bărbat și o femeie au fost răniți.

Focul a cuprins un autoturism, iar un bloc de locuințe și o unitate de pompieri au fost avariate. Echipajele de salvare au lichidat incendiul.

De asemenea, în orașul Nikopol, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au evacuat un bărbat de 41 de ani dintr-o zonă periculoasă. În urma atacului au fost avariate mai multe case particulare și autovehicule.

UPDATE 08:45 Regiunea Harkiv a fost atacată în noaptea trecută de forțele ruse cu drone kamikaze și rachete, fiind raportate mai multe lovituri atât în oraș, cât și în localitățile din apropiere. Conform datelor preliminare, 14 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Mai multe blocuri de locuințe și case particulare au suferit avarii.

Potrivit autorităților, au fost înregistrate lovituri în raioanele Kievski, Șevcenkivski, Slobidski și Saltivski din Harkiv, precum și în satul Rai-Olenivka din raionul Harkiv.

În urma bombardamentelor s-au produs două incendii. În raionul Saltivski au ars elemente structurale ale două case particulare, iar în raionul Slobidski au luat foc un autoturism și construcția unui garaj.

UPDATE 08:38 Orașul Zaporijjea a fost atacat în cursul nopții de forțele ruse cu drone, fiind înregistrate incendii și distrugeri în mai multe zone. Potrivit celui mai recent bilanț, nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor.

Inițial, autoritățile anunțaseră un singur rănit și intervenții ale salvatorilor la cinci adrese diferite. Într-un bloc cu nouă etaje au izbucnit incendii la apartamentele de la etajele 7 și 8. Într-un alt imobil au fost avariate apartamente, balcoane și ferestre.

De asemenea, un incendiu a afectat un centru comercial pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. A fost avariată o casă particulară, iar acoperișul unui alt centru comercial ar fi suferit distrugeri în urma unei lovituri directe.

Între timp, echipele de intervenție au lichidat toate incendiile provocate de atac și au inspectat zonele afectate pentru a identifica și ajuta eventualele victime. Psihologii serviciilor de urgență au acordat sprijin pentru 16 persoane.

UPDATE 08:30 O instalație energetică din sudul regiunii Odesa a fost avariată în urma unui atac rusesc, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

„Conform informațiilor preliminare, nu există victime. Toate serviciile competente au început să lucreze la remedierea consecințelor atacului”, a transmis Kiper în dimineața zilei de 26 februarie.

UPDATE 08:25 Mai multe incendii au fost înregistrate în Kiev în urma unui atac rusesc, în ultima noapte, în mai multe sectoare ale capitalei ucrainene.

În sectorul Holosiivskii, mai multe garaje au fost cuprinse de flăcări. În sectorul Pecerskii, un incendiu a izbucnit la o casă de locuit cu două etaje, situată pe teritoriul unei proprietăți private. Totodată, în sectorul Darnițki, unda de șoc provocată de explozie a avariat ferestrele și ușile unui apartament aflat la primul etaj al unui bloc cu nouă etaje.

Echipajele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile. Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime.