LIVE TEXT Stare de urgență în Crimeea anexată. Bilanțul atacurilor ruse asupra teritoriilor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1584

UPDATE 13:35 În Crimeea anexată de Rusia și în Sevastopol a fost instituită starea de urgență la nivel regional din cauza problemelor din sistemul energetic.

eful administrației ruse din Sevastopol, Mihail Razvojaev, a declarat că situația privind alimentarea cu energie electrică „rămâne complicată”, însă și-a exprimat speranța că furnizarea curentului va fi restabilită în următoarele 24 de ore, scrie Hromadske.

UPDATE 13:25 În noaptea de 26 iunie, Rusia a atacat Ucraina cu șapte rachete balistice și 189 de drone, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit armatei ucrainene, cele șapte rachete balistice de tip Iskander-M au fost lansate din regiunile Briansk și Kursk ale Federației Ruse și au vizat regiunile Kiev și Poltava.

n regiunea Sumî, forțele ruse au lovit centrul administrativ al regiunii. O dronă a lovit acoperișul unui bloc de locuințe cu nouă etaje. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, salvatorii au evacuat aproximativ 40 de locatari, iar incendiile izbucnite în urma impactului au fost lichidate rapid.

UPDATE 12:09 Uniunea Europeană a anunțat, pe 26 iunie, că va prelungi cu încă un an regimul de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de ucraineni aflați pe teritoriul blocului comunitar. Totuși, la cererea autorităților de la Kiev, bărbații ucraineni de vârstă militară, cărora legislația ucraineană nu le permite să părăsească țara, nu vor mai putea beneficia de acest statut, scrie The Kyiv Independent.

Danemarca a adoptat o măsură similară cu o zi înainte, pe 25 iunie, iar alte state, precum Cehia, pregătesc modificări legislative privind drepturile persoanelor din Ucraina aflate sub acest regim. UE a activat mecanismul de protecție temporară chiar în prima zi a invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Acesta trebuie însă prelungit anual. Înaintea deciziei din 26 iunie, măsura urma să expire în martie 2027.

„Avem nevoie de claritate acum pentru ucrainenii aflați în Uniunea Europeană. De aceea am decis să prelungim regimul atât de devreme, fără să așteptăm anul 2027”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Protecția temporară va rămâne în vigoare până în martie 2028, perioadă în care statele membre vor analiza modalitățile prin care actualul sistem ar putea fi înlocuit cu un cadru juridic mai stabil și pe termen lung.

În același timp, UE va introduce o nouă restricție pentru bărbații ucraineni de vârstă militară, cărora legislația ucraineană le interzice să părăsească țara. Aceștia nu vor mai putea beneficia de regimul de protecție temporară. „Aceasta este solicitarea formulată de Ucraina”, a spus Brunner.

Restricțiile nu vor fi aplicate retroactiv și nu îi vor afecta pe bărbații care beneficiază deja de protecție temporară în Uniunea Europeană. Magnus Brunner a precizat că persoanele care nu vor mai fi eligibile pentru protecția temporară vor putea solicita azil în baza procedurilor generale prevăzute de legislația europeană.

UPDATE 9:29 Ucraina a lansat în noaptea de 26 iunie un atac cu sute de drone asupra Rusiei, vizând în special regiunea Tula și Moscova. Ministerul rus al Apărării susține că a doborât 660 de drone, iar în Novomoskovsk au fost avariate un combinat chimic și o centrală electrică, relatează Meduza.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 660 de drone deasupra a 12 regiuni, a Crimeei anexate și a apelor Mării Negre și Mării Azov.

Canalul de Telegram Astra relatează că în orașul Novomoskovsk au fost lovite combinatul chimic „Azot” și o centrală electrică, unde au izbucnit incendii.

Atacuri au fost raportate și asupra Moscovei. Primarul Serghei Sobianin a anunțat că cel puțin 47 de drone au fost doborâte deasupra capitalei și a regiunii Moscova. Autoritățile au precizat că echipele de intervenție acționează în zonele unde au căzut fragmentele dronelor.

Cu o zi înainte, pe 25 iunie, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a anunțat că a aprobat o „operațiune de influență” de 40 de zile împotriva Rusiei, motivând: „Cu scopul de a obține încetarea războiului”.