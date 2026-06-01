LIVE TEXT Șase persoane, rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Odesa. Război în Ucraina, ziua 1559

UPDATE 08:50 Șase persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odesa, în noaptea de duminică spre luni, 1 iunie. Două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper.

Potrivit autorităților locale, atacul a vizat atât infrastructura rezidențială, cât și obiective industriale. În orașul Odesa, o dronă de atac a lovit primul etaj al unui bloc de locuințe. În urma impactului, apartamentele, fațada și balcoanele de la etajele unu până la patru au fost parțial distruse. De asemenea, au fost avariate geamurile clădirii și mai multe automobile parcate în apropiere. Doi locatari au fost răniți.

Alte trei persoane au suferit răni după ce dronele au lovit case de locuit, provocând distrugerea unor apartamente și incendii ulterioare.

Autoritățile au raportat și lovituri asupra unor depozite, a unui hangar cu grâu și a unei clădiri administrative neutilizate. O persoană a fost rănită în urma acestor atacuri.