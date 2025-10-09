LIVE TEXT Regiunea Donețk: șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk. În Kosteantînivka o persoană a decedat, iar alte patru – rănite. Război în Ucraina, ziua 1324

UPDATE 19:00 Șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk în această dimineață, a comunicat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

Printre victime, o persoană se află în stare gravă, a menționat oficialul. „Conform informațiilor preliminare, rușii au aruncat două bombe aeriene asupra orașului”, a transmis Filașkin.

Și orașul Kosteantînivka o persoană a decedat și alte patru au fost rănite.

Guvernatorul a anunțat și că evacuarea din comunitatea Kosteantînivka „se desfășoară în condiții extrem de dificile”. Angajații administrației militare locale transportă răniții din oraș cu mijloace de transport blindate.

„Inamicul nu încetează să bombardeze Kosteantînivka: astăzi, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite. Inamicul a țintit o mașină civilă obișnuită cu un dronă”, a scris Filașkin.

UPDATE 18:45 În cursul zilei, forțele ruse au atacat raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, fiind lovit orașul Nikopol și comunele Marhaneț, Mirivska și Pokrovsk. Localitățile au fost lovite cu artilerie și drone.

Un bărbat de 68 de ani a fost rănit. A fost internat în spital în stare medie de gravitate, a comunicat guvernatorul Serhii Lîsak.

O întreprindere a fost avariată. Au fost incendiate o clădire nefolosită și o locuință privată. Alte 4 case au fost distruse. Au fost avariate și o clădire agricolă și linii de înaltă tensiune.

UPDATE 16:51 După atacul masiv al Rusiei de pe 3 octombrie, care a vizat regiunile Harkiv și Poltava, 60% din infrastructura de extracție a gazelor din Ucraina a fost scoasă din funcțiune, scrie Bloomberg. Pagubele sunt estimate la aproximativ 758 de milioane de euro, potrivit agenției.

Conform datelor Bloomberg, din cauza acestor distrugeri, Kievul va fi nevoit să importe circa 4,4 miliarde de metri cubi de gaze – echivalentul a 20% din consumul anual al Ucrainei – până la sfârșitul lunii martie. Costurile pentru importuri ar putea ajunge la 1,9 miliarde de euro.

Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că Moscova „încearcă să împiedice Ucraina să-și asigure singură producția de gaze”.

Pe 3 octombrie, Ucraina a fost atacată cu peste 380 de drone și mai multe rachete balistice. „Naftogaz Ucraina” a catalogat atunci lovitura asupra infrastructurii sale de extracție a gazelor drept „cea mai amplă” de la începutul invaziei pe scară largă.

UPDATE 14:35 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a avertizat, pe 8 octombrie, că cetățenii ruși vor rămâne fără lumină în cazul în care Moscova va încerca să cauzeze întreruperi de electricitate în Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu jurnaliști, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate, avertismentul vine în contextul în care Ucraina își extinde capacitățile de a lovi infrastructura energetică a Rusiei, ca răspuns la atacurile Kremlinului asupra instalațiilor electrice ucrainene.

„Le-am spus că trebuie să înțeleagă: dacă vor să ne lase pe noi fără curent, vom proceda la fel”, a spus Zelenski, adăugând: „(Rusia) trebuie să simtă prețul acestui război. Dar noi nu ucidem civili.”

Un atac ucrainean a avariat instalații energetice în orașul rus Belgorod, una dintre cele mai frecvente zone de unde sunt lansate atacuri asupra Ucrainei, pe 5 octombrie, lăsând aproape 40 de mii de locuitori fără electricitate.

UPDATE 10:52 Forțele ruse au atacat un obiectiv energetic al companiei DTEK în regiunea Odesa, provocând pagube semnificative, a anunțat compania.

„Reparațiile vor necesita o perioadă îndelungată”, a precizat DTEK într-un comunicat.

Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a declarat că, în urma atacului, peste 30 de mii de consumatori au rămas fără curent electric.

Procuratura a confirmat că au fost avariate atât obiective din infrastructura energetică, cât și instalații aflate pe teritoriul portului din orașul Ciornomorsk. Patru localități au rămas complet fără energie electrică.

UPDATE 10:40 În primele ore ale zilei de 9 octombrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 112 drone de atac de tip Shahed, „Gerbera” și alte modele. Forțele de Apărare Aeriană au reușit să neutralizeze 87 dintre acestea, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

UPDATE 8:10 Pe parcursul zilei de 8 octombrie, trupele ruse au atacat regiunea Sumî. În urma bombardamentelor, trei persoane au murit. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Grigorov.

Potrivit acestuia, Rusia lovește comunitățile din regiune cu zeci de drone kamikaze și bombe ghidate. O parte dintre drone au fost doborâte de forțele de apărare, însă atacurile au continuat.

În urma atacurilor au murit trei bărbați cu vârstele cuprinse între 40 și 65 de ani.

De asemenea, un localnic de 47 de ani din Stepanivska și un bărbat de 52 de ani din Sumî au fost răniți. Victimele primesc îngrijiri medicale, spun autoritățile.

Au fost înregistrate distrugeri și avarii ale infrastructurii civile.

UPDATE 8:06 Un incendiu ar fi izbucnit la o uzină a companiei Lukoil din orașul Kotovo, regiunea Volgograd, după un presupus atac cu dronă în noaptea de 9 octombrie, scrie canalul de Telegram Astra, citat de The Kyiv Independnet.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial. Totuși, guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, a declarat anterior că „incendiile la obiective din sectorul combustibililor și energiei” sunt gestionate în urma atacurilor din zonă.

Nici autoritățile de la Kiev nu au comentat atacul.

Sistemul NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) au confirmat existența unui incendiu la uzină.

Uzina a fost inaugurată în septembrie 1966.