LIVE TEXT Zelenski a declarat că trupele ruse au primit ordin să asalteze pozițiile ucrainene „cu orice preț”. Război în Ucraina, ziua 1323

UPDATE 18:45 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, după o ședință cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasîl Maliuk, că trupele ruse au primit ordin să asalteze pozițiile ucrainene „cu orice preț”. Potrivit lui Zelenski, această strategie a dus la creșterea semnificativă a pierderilor în rândul militarilor ruși.

Președintele ucrainean a menționat că doar unitățile speciale ale SBU, care acționează pe direcția Pokrovsk, „elimină zilnic peste 100 de soldați ruși”, iar în luna septembrie „au fost lichidați 3 028 de ocupanți, fiecare caz fiind verificat și documentat”.

Totodată, Zelenski a subliniat eficiența în creștere a rachetelor-dronă ucrainene cu rază lungă de acțiune, precizând că acestea au produs rezultate „notabile”, inclusiv în distrugerea unor complexe rusești de apărare antiaeriană. Președintele a adăugat că SBU continuă „operațiunile de neutralizare a rețelelor de agenți ruși și desfășoară acțiuni menite să reducă potențialul militar al Moscovei”.

UPDATE 15:49 Șeful Statului Major General ceh, Karel Řehka, va recomanda guvernului Cehiei transferul către Ucraina a 30 de tancuri T-72M4CZ, scrie Ukrinform.

Sursa citată relatează că decizia de modernizare a tancurilor T-72 M4CZ a fost luată cu mult înainte de începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. După înlocuirea componentelor de bază, acest echipament urma să fie utilizat de Forțele Armate Cehe până la achiziționarea de noi tancuri.

În prezent, armata cehă este înarmată cu tancuri germane Leopard 2A4, iar recent s-a luat decizia de a accelera achiziționarea de tancuri Leopard 2A8.

Șeful Statului Major General al Cehiei, Karel Řehka intenționează să recomande guvernului ceh ca aceste vehicule să fie donate Ucrainei „în conformitate cu interesele de securitate ale țării noastre”.

Anterior, prim-ministrul ceh Petr Fiala a declarat, după o reuniune a „Coaliției Voluntarilor” din 4 septembrie, că Republica Cehă va transfera cel puțin 1,5 milioane de cartușe de calibru mare către Ucraina până la sfârșitul anului și va continua antrenamentul piloților ucraineni pe avioane de vânătoare moderne.

UPDATE 12:45 În luna septembrie, Rusia a „evacuat” aproape 600 de copii din teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk în Federația Rusă sub pretextul unor „turneuri culturale”, scrie Novosti Donbasa.

Copiii au fost trimiși la Sankt Petersburg ca parte a proiectului de propagandă „Harta Culturală 4+85”. În timp ce anul trecut au existat 14 astfel de „turneuri”, anul acesta au fost deja 142.

Sursa citată scrie că copiii sunt plimbați prin orașele rusești, li se arată monumente de război și sunt îndoctrinați cu idei de „reunificare” și glorificare a rușilor. Aceasta face parte dintr-o campanie la scară largă de rusificare și îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni.

„Fiți vigilenți și nu permiteți ocupanților să evacueze copiii. Dacă cunoașteți rutele sau organizatorii, vă rugăm să îi raportați chatbot-ului nostru anonim și să vă alăturați Mișcării de Rezistență”, a îndemnat Centrul Național de Rezistență din Ucraina.

UPDATE 10:16 În noaptea de 8 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 183 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană au neutralizat 154 de drone, scrie Hromadske.

Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 37 au fost răniți în urma atacurilor rusești din Ucraina ăn ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale.

Armata rusă a lansat dronele din Kursk, Bryansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Gvardeyskoye și Chauda, ​​în Crimeea ocupată temporar.

Loviturile a 22 de drone de atac au fost înregistrate în 11 locații. În urma atacurilor a avut de suferit regiunea Cernihiv. Au fost avariate instalațiile feroviare, provocând incendii. Armata rusă a lovit și o instalație electrică. Doi muncitori au fost răniți în atacul asupra unei centrale termice.

În regiunea Sumî, o dronă a lovit o clădire rezidențială dintr-un sat din comunitatea Krasnopilska, o fetiță de 4 ani este în stare gravă.

8:12 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit informații detaliate, de la serviciul de informații externe, despre cum Rusia folosește petroliere din flota fantomă pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje.

Zelenski a declarat că incursiunile de drone din ultimele săptămâni, în statele din nordul și vestul Europei, sunt doar unele exemple despre acțiunile Rusiei: „Transmitem informațiile pe care le avem către partenerii noștri și este important să existe pași concreți din partea lor, pentru a da un răspuns Rusiei. Lucrăm la asta, vor exista mai multe întâlniri, negocieri cu partenerii noștri“, a menționat președintele Ucrainei.

Săptămâna trecută, autoritățile franceze au lansat o investigație asupra unui petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, pentru o posibilă implicare în lansările de drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca. Trupele speciale franceze au urcat la bordul navei de marfă, ancorată la momentul respectiv în largul coastei de vest a Franței, însă aceasta a fost lăsată să plece, ulterior. Și Germania investighează, din aceleași motive, un petrolier din Marea Baltică.

Tot în această seară, Vladimir Putin a pretins că armata rusă a cucerit, în acest an, 5.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei și că păstrează inițiativa strategică pe câmpul de luptă. De pus în context este că Volodimir Zelenski a declarat, săptămâna trecută, că armata ucraineană a eliberat peste 170 de kilometri pătrați, după o contraofensivă în regiunea Donețk, scrie Reuters.

LIVE TEXT/ O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322