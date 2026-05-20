LIVE TEXT Regiunea Dnipropetrovsk: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1547

UPDATE 21:43 În regiunea Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite.

Conform salavtorilor, armata rusă a atacat de peste 30 de ori raioanele Nikopol, Krîvîi Rih, Kamianka și Sînelnîkove.

În raionul Nikopol, unde o femeie a murit, au fost avariate o grădiniță, o clădire de locuințe, o întreprindere și obiective de infrastructură. Au izbucnit incendii.

În raionul Krîvîi Rih, infrastructura a fost avariată. Un bărbat de 56 de ani a fost rănit.

În raionul Sînelnîkove, au fost avariate case private și a izbucnit un incendiu. O femeie de 63 de ani a fost rănită.

În raionul Kamianka, au fost avariate case private, o întreprindere și obiective de infrastructură. A izbucnit un incendiu.

UPDATE 18:40 Între orele 08:30 și 17:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu 84 de drone.

Conform datelor preliminare, la ora 17:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 75 de drone în estul, nordul și sudul țării.

Au fost înregistrate 6 lovituri ale dronelor de atac.

O dronă rusă a lovit un bloc de locuințe de 24 de etaje din Odesa și a rămas blocată în fațadă la nivelul etajului 15. „Cel mai periculos aspect este că încărcătura explozivă-incendiară de peste 50 kg nu a detonat”, au comunicat pompierii care au intervenit.

Cu ajutorul unui lift articulat, un expert în explozivi a dezamorsat manual și a recuperat încărcătura explozivă de pe fațada clădirii.

UPDATE 17:11 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia va avea parte de consecințe „devastatoare” dacă va decide să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, în contextul exercițiilor militare comune în desfășurare cu Belarus, care implică capacități nucleare, scrie Ukrinform.

Vorbind într-o conferință de presă la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO, care urmează să înceapă mâine la Helsingborg, Suedia, Rutte a declarat că Alianța monitorizează îndeaproape aceste exerciții.

„Ei știu că, dacă se va întâmpla asta, reacția va fi devastatoare”, a spus Rutte.

Referindu-se la exercițiile aflate în desfășurare, el a subliniat că NATO urmărește aceste manevre.

De asemenea, Rutte a subliniat că Statele Unite vor continua să sprijine Europa în chestiuni legate de descurajarea nucleară și apărare.

UPDATE 15:45 Politicieni din Estonia, Letonia și Lituania au cerut, pe 20 mai, conducerii Uniunii Europene „să condamne ferm” Rusia pentru amenințările sale cu folosirea forței militare și să-și exprime solidaritatea cu cele trei țări, potrivit unei scrisori deschise consultate de The Kyiv Independent.

15 eurodeputați au semnat o scrisoare după ce Rusia a acuzat în mod fals Letonia că ar fi permis folosirea spațiului său aerian de către Ucraina pentru atacuri asupra unor ținte de pe teritoriul rus. Ulterior, Kremlinul a amenințat, pe 19 mai, că va lovi „obiective guvernamentale” din această țară.

„Trebuie să fie clar că niciun stat membru al UE nu poate fi amenințat”, se spune în scrisoare.

„Vă cerem să respingeți public și ferm, în numele UE, acuzațiile nefondate ale Rusiei și să solicitați Moscovei să înceteze imediat aceste acțiuni provocatoare.”

Aceștia solicită, de asemenea, ca Comisia Europeană să ajute statele baltice „să dețină control deplin și capacități de supraveghere asupra spațiului lor aerian și să prevină incursiunile dronelor deviate de pe teritoriul Rusiei”.

Comentând scrisoarea, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat că „aceste amenințări sunt pur și simplu inacceptabile. Rusia poartă întreaga responsabilitate”.

Un alt purtător de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a declarat pentru The Kyiv Independent, pe 19 mai, că „în primul rând, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să identifice aceste amenințări”.

Ulterior, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar „va continua să consolideze securitatea flancului estic”, adăugând că amenințările Moscovei sunt „inacceptabile”.

UPDATE 12:31 Patru persoane au murit (doi bărbați, o femeie și un băiat de 15 ani, n.r.), iar alte 30 au fost rănite în urma atacului cu rachete rusești asupra orașului Prîlukî, care a avut loc pe 19 mai.

Potrivit șefului Administrației militare regionale din Cernihiv, Viacheslav Chaus, au fost avariate întreprinderi, centre comerciale, magazine, farmacii, instituții de învățământ, apartamente și case.

„(…) În această dimineață, o dronă rusească a lovit un complex de odihnă din comunitatea Baturîn. Au fost înregistrate pagube, iar incendiul izbucnit la locul impactului a fost stins. Un automobil a fost distrus. O persoană a fost rănită și a primit îngrijiri medicale la fața locului (…)”, a spus el.

UPDATE 12:10 În noaptea de 20 mai, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 154 de drone de atac Șahed, Gherbera și Italmas, precum și simulatoare de drone Parodiya. Până la ora 8:30, forțele ucrainene reușiseră să doboare sau să suprime 131 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării. Impactul rachetelor balistice și 23 de atacuri cu drone au fost înregistrate în 20 de locații, precum și impact cu resturi în șase locații, scrie Hromadske.

În regiunea Zaporijjea, trupele ruse au distrus o casă privată din orașul Volniansk printr-un atac aerian. Unda de șoc și resturile au avariat o mașină și casele vecine. Patru persoane au fost rănite, dintre care doi copii – un băiat de 2 ani și o fată de 12 ani. În total, rușii au efectuat 909 atacuri asupra a 42 de așezări din regiunea Zaporijjea pe parcursul zilei, soldate cu șapte victime, inclusiv trei copii.

În Dnipro, un depozit de alimente, locuințe private și o mașină au fost avariate în atacul de peste noapte. Două persoane au fost raportate ca fiind moarte și șase rănite: o femeie de 42 de ani și doi bărbați de 47 și 25 de ani sunt internați în spital în stare gravă. Alți doi bărbați în vârstă de 47 și 40 de ani sunt spitalizați în stare moderată, iar un bărbat de 27 de ani este tratat în ambulatoriu.

În Konotop, regiunea Sumî, o clădire cu cinci etaje a fost aproape distrusă de atacuri. O locuitoare în vârstă de 94 de ani a fost ucisă. Cu doar două zile înainte, centenara își sărbătorise ziua de naștere. Alte 11 persoane au fost rănite, majoritatea fiind vârstnici. Sub dărâmături rămân încă persoane prinse, iar în prezent este în desfășurare o operațiune de căutare și salvare.

În regiunea Odesa, o dronă a lovit o clădire rezidențială cu un singur etaj, distrugând-o complet. Un depozit de vase și o clădire înaltă neterminată au fost, de asemenea, avariate. Într-un parc au fost detectate resturi care cădeau, iar incendiul a fost stins. Nu există victime preliminare.

UPDATE 08:26 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina își intensifică operațiunile de luptă și provoacă pierderi tot mai mari forțelor ruse, în special prin lovituri cu rază lungă asupra teritoriului Rusiei, notează presa ucraineană.

„În această lună au avut loc schimbări în favoarea noastră, în favoarea Ucrainei. Ne menținem mai multe poziții și provocăm mai multe pierderi. Impactul sancțiunilor noastre cu rază lungă asupra Rusiei a fost deosebit de semnificativ”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Zelenski a mai spus că a aprobat planurile pentru dezvoltarea capacităților Ucrainei de lovire la distanță pentru luna iunie și a accentuat necesitatea consolidării suplimentare a acestui domeniu.

În ultima săptămână, apărătorii ucraineni au lovit mai multe ținte în interiorul Rusiei, inclusiv obiective situate la aproape 1000 de kilometri de linia frontului.

UPDATE 08:14 În noaptea de 19 spre 20 mai, forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Dnipro. Oleksandr Hanzha, șeful Administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, anunță că două persoane au murit, iar șase au fost rănite în urma bombardamentelor rusești.

„Acestea sunt consecințele atacului nocturn al rușilor asupra orașului Dnipro. Cinci dintre răniți au fost spitalizați. Starea a trei dintre ei este evaluată de medici ca fiind gravă”, a spus oficialul ucrainean.