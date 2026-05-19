LIVE TEXT Trupele rusești au atacat regiunea Dnipropetrovsk de peste 50 de ori de dimineață, rănind trei persoane. Război în Ucraina, ziua 1546

UPDATE 22:05 Pe parcursul zilei, forțele ruse au efectuat peste 50 de atacuri asupra districtelor Nikopol și Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk, soldate cu trei răniți, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

Armata rusă a folosit artilerie, drone și a efectuat și un atac aerian cu o bombă ghidată.

În Nikopol, rușii au vizat centrul orașului, precum și comunitățile Chervonohrîhorivka, Pokrovske, Marhanets și Mîrove.

Clădiri de apartamente, case private, o benzinărie și vehicule au fost avariate. Doi bărbați, în vârstă de 58 și 67 de ani, au fost răniți.

În Sînelnîkove, unde o casă privată și o clădire nefuncțională au fost avariate. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost rănit și spitalizat în stare moderată.

UPDATE 19:30 La Harkov, geniștii au neutralizat o dronă rusească „Molnia” pe podul unei case de locuit.

În timpul unui atac asupra comunității teritoriale Bogoduhiv, una dintre drone și-a pierdut controlul și a căzut pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu două etaje. Locuitorii au alertat imediat serviciul „101” 👈

Specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au identificat fragmentele unei drone rusești care transporta o mină antivehicul TM-62. Din fericire, aceasta nu a detonat. Geniștii au evacuat imediat locatarii într-un loc sigur, după care au îndepărtat obiectul exploziv și resturile dronei.

UPDATE 17:30 La Nikopol, rușii au lansat de două ori un atac țintit cu drone asupra salvatorilor.

Specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență s-au deplasat pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o casă de locuit, după un nou bombardament inamic. În acel moment, ocupanții ruși au lovit cu drone autospeciala de pompieri.

„Aproape zilnic, armata rusă vânează intenționat salvatorii în timpul intervențiilor pentru lichidarea consecințelor atacurilor, astfel că aceștia sunt nevoiți să lucreze sub amenințarea permanentă a unor lovituri repetate și să utilizeze mijloace de război electronic pentru a avea măcar o șansă de a se salva. De această dată, salvatorii au reușit să devieze dronele de la traiectorie, însă acestea au lovit totuși tehnica.”

Din fericire, personalul se afla în adăpost și nu a fost rănit.

UPDATE 16:20 Forțele rusești au lovit regiunea Cernihiv cu o rachetă balistică și au atacat comunitatea Hlukhiv din regiunea vecină Sumî cu drone în dimineața zilei de 19 mai, ucigând patru persoane și rănind cel puțin alte 25, potrivit autorităților ucrainene, conform Kyiv Independent.

În timpul nopții, Moscova a lansat 209 drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene.

Atacul asupra regiunii Cernihiv a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice care viza orașul.

Potrivit Administrației Militare a regiunii Cernihiv, racheta a lovit lângă o afacere locală din centrul orașului. Atacul a avariat un centru comercial din apropiere, un supermarket și echipamente de stingere a incendiilor.

„Două persoane au fost ucise și alte 21 au fost rănite, inclusiv un copil de 14 ani”, a declarat Serviciul de Urgență de Stat. „Medicii oferă răniților toată asistența necesară.”

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a adăugat că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-un depozit aparținând unui lanț de centre comerciale. Pompierii au stins ulterior incendiul. Separat, forțele ruse au atacat comunitatea Hlukhiv din regiunea Sumî cu drone în dimineața zilei de 19 mai, ucigând doi bărbați în vârstă de 52 și 58 de ani și rănind alți patru, au declarat autoritățile locale.

Potrivit Parchetului din regiunea Sumî, Rusia a atacat infrastructura civilă din districtul Șostka cu două drone în jurul orei 10:00. Atacul a avariat clădiri administrative și blocuri de apartamente din orașul Hlukhiv.

UPDATE 09:20 Rusia a lansat atacuri nocturne în estul Ucrainei în dimineața zilei de 19 mai, lovind infrastructura și zonele rezidențiale din Harkov, potrivit autorităților locale, conform Kyiv Independent.

În Harkov, atacurile cu drone rusești au lovit districtul Novobavarskyi, rănind trei persoane și avariand cel puțin 25 de case private și un bloc de apartamente, a declarat primarul Ihor Terekhov.

„Pagubele au fost cauzate de două valuri de atacuri, potrivit oficialilor locali. Echipele de salvare au scos două persoane din dărâmături, în timp ce se crede că o altă persoană este blocată în timp ce operațiunile de căutare și salvare au continuat”, menționează sursa citată.

Rusia a continuat să vizeze atât infrastructura critică, cât și zonele civile în atacuri peste noapte în Ucraina.

UPDATE 08:20 Dronele rusești au atacat orașul Izmail peste noapte, afectând instalațiile de infrastructură portuară. Consecințele atacului au fost eliminate. Administrația de Stat a Districtului Izmail a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În noaptea de 18 spre 19 mai, districtul Izmail a fost din nou atacat de armata rusă. Instalațiile de infrastructură portuară din orașul Izmail au fost avariate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat au eliminat prompt consecințele atacului inamic”, se arată în comunicat.

Din fericire, nu au existat victime sau distrugeri majore, a adăugat administrația districtului.