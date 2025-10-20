LIVE TEXT Rafinăria de petrol din Novokuibîșevsk, Rusia se oprește după un atac al Ucrainei cu drone. Război în Ucraina, ziua 1335

UPDATE 22:00 Rafinăria de petrol Novokuibîșevsk din regiunea Samara din Rusia, deținută de Rosneft, și-a oprit procesarea principală de petrol în urma celui de-al doilea atac cu drone într-o lună, scrie Reuters.

Conform unor surse, rafinăria a închis unitatea de distilare a țițeiului AVT-11, care are o capacitate de 18.900 de tone metrice pe zi (aproximativ 138.540 de barili pe zi), precum și unitatea AVT-9.

Anul trecut, rafinăria de petrol din Novokuibîșevsk a procesat 5,74 milioane de tone de țiței, producând 1,10 milioane de tone de benzină, 1,64 milioane de tone de motorină și 1,27 milioane de tone de păcură, potrivit unor surse din industrie.

Prelucrarea primară a petrolului la rafinărie fusese suspendată anterior în urma unui atac cu drone de luna trecută.

Sursele au adăugat că fabrica ar putea relua activitatea la începutul lunii noiembrie.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat rafinării de petrol și gaze din regiunea Samara (rafinăria Novokuybyshevsk) și regiunea Orenburg din Rusia, precum și un depozit de combustibil și lubrifianți în Berdiansk, orașul ocupat temporar din regiunea Zaporijjea.

UPDATE 20:40 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra districtului Pavlohrad cu rachete și drone pe tot parcursul zilei, avariind infrastructura și provocând victime, anunță Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, scrie Ukrinform.

Potrivit acestuia, 16 persoane au fost rănite în Pavlohrad, 15 dintre ele fiind spitalizate.

„Patru sunt în stare gravă, iar restul sunt în stare moderată. O instalație de infrastructură a fost avariată, iar un incendiu a izbucnit.”

Totodată, armata rusă a îndreptat o dronă spre comunitatea Verbky și asupra districtului Nikopol.

O companie agricolă, o clădire cu mai multe etaje, două case private, două clădiri agricole, o conductă de gaze și linii electrice au fost distruse.

UPDATE 18:00 Ministerul rus de Externe a anunțat că secretarul de stat american Marco Rubio a avut o convorbire telefonică cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, luni, 20 octombrie, scrie The Kyiv Indepedent.

Apelul telefonic a urmat anunțului făcut de președintele american Donald Trump pe 16 octombrie , conform căruia intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, ca parte a eforturilor reînnoite de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Ministerul rus de Externe a declarat că cei doi oficiali au purtat o „discuție constructivă” cu privire la posibilele etape următoare în implementarea acordurilor încheiate de Trump și Putin săptămâna trecută.

Rubio „a subliniat importanța viitoarelor angajamente ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea promovării unei rezoluții durabile a războiului dintre Rusia și Ucraina”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Decizia de a organiza summitul la Budapesta a venit după o conversație telefonică de două ore și jumătate între Trump și Putin, pe 16 octombrie, în timpul căreia au convenit să organizeze o întâlnire la nivel înalt SUA-Rusia.

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că apelul dintre Lavrov și Rubio va servi drept prim pas în pregătirea viitorului summit. Se așteaptă ca discuțiile să ajute la finalizarea datelor.

Lavrov și Rubio urmează să se întâlnească personal și pe 23 octombrie.

Apelul telefonic vine în urma unei întâlniri dintre Trump și Zelenski la Casa Albă pe 17 octombrie, care s-a încheiat cu o dezamăgire pentru Ucraina.

UPDATE 16:00 Ucraina se așteaptă ca Rusia să se confrunte cu un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari până anul viitor, a declarat președintele Volodimir Zelenski, subliniind provocările economice tot mai mari cu care se confruntă Moscova în contextul războiului, scrie presa ucraineană.

Vestea vine în timp ce Rusia se luptă cu vistieria goală, pe măsură ce costurile războiului său total împotriva Ucrainei cresc.

„Credem că anul viitor Rusia va avea un deficit semnificativ, de aproape 100 de miliarde de dolari”, a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă.

Președintele a declarat că deficitul era de 71 de miliarde de dolari în urmă cu o lună. El a promis că va oferi analize mai detaliate de la serviciile de informații ucrainene în noiembrie.

Zelenski a menționat, de asemenea, că tarifele de 50% impuse de SUA împotriva Indiei ar putea exacerba și mai mult problemele economice ale Rusiei dacă ar obliga New Delhi să reducă achizițiile de petrol rusesc.

Deficitul bugetar al Rusiei a atins 4,19 trilioane de ruble (49,4 miliarde de dolari) până la sfârșitul lunii august, depășind deja obiectivul anual al guvernului.

Ivan Us, consultant șef al Centrului pentru Studii de Politică Externă al Institutului Național pentru Studii Strategice cu sediul la Kiev, a declarat că deficitul ar putea ajunge la 8 trilioane de ruble (100 de miliarde de dolari) chiar și până la sfârșitul anului 2025, dacă tendința actuală continuă.

Prin comparație, proiectul de buget al Rusiei pentru 2026 estimează deficitul din acest an la doar 5,8 trilioane de ruble (peste 70 de miliarde de dolari).

Moscova a fost nevoită să adopte mai multe măsuri dureroase pentru a aborda deficitul, inclusiv creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA). Unele companii rusești reduc, de asemenea, salariile prin scurtarea săptămânii de lucru.

Deși reducerea subvențiilor pentru distribuitorii de combustibil rămâne o opțiune, această măsură a dus deja la penurii în unele regiuni în 2023, a declarat US pentru Kyiv Independent.

Întrucât mai multe regiuni rusești și Crimeea ocupată se confruntă din nou cu penurii de combustibil în acest an, exacerbate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor , Kremlinul se îndreaptă în direcția opusă – prin relaxarea restricțiilor privind subvențiile pentru a sprijini furnizorii.

De asemenea, US a spus că reducerea deficitului prin tipărirea unei cantități mai mari de bani ar putea duce la hiperinflație, deoarece banca centrală a Rusiei a început deja să crească masa monetară, iar nivelurile inflației rămân ridicate.

„Dintr-un punct de vedere logic, cea mai bună opțiune ar fi reducerea cheltuielilor cu apărarea — un aspect tot mai des menționat chiar și de reprezentanții cercurilor financiare și economice”, spune expertul.

„Dar asta ar însemna să pierzi războiul la scară largă și, prin urmare, această opțiune este exclusă.”

Rusia plănuise să cheltuiască 13,5 trilioane de ruble (164,5 miliarde de dolari) pentru apărare în 2025, aproximativ 32% din totalul cheltuielilor. În 2026, această cifră va scădea cu 0,6 trilioane de ruble (7,3 miliarde de dolari), o reducere de aproximativ 4,4%.

UPDATE 14:05 Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, a declarat președintele Volodimir Zelenski, ceea ce ar reprezenta un impuls enorm pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva bombardamentelor aeriene ale Rusiei, scrie Reuters.

În declarațiile făcute presei la o întâlnire duminică și aprobate pentru difuzare luni, Zelenski a spus că sistemele vor fi furnizate în fiecare an, timp de mai mulți ani, și că Ucraina va solicita unor țări europene să acorde Kievului prioritate în lista de așteptare pentru aceste sisteme.

Sistemele Patriot sunt considerate de Kiev drept cele mai eficiente sisteme de oprire a rachetelor balistice rusești, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Zelenski a mai spus că ar fi dispus să vină la Budapesta, unde președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească, dacă s-ar propune o întâlnire trilaterală sau un format de „diplomație navetă”.

Liderul ucrainean a făcut aceste declarații înainte ca mass-media, inclusiv Reuters, să raporteze, citând surse, că Trump l-a presat pe Zelenski să facă concesii în cadrul unei întâlniri tensionate la Casa Albă, vineri.

„După multe runde de discuții de peste două ore cu Trump și echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv – că rămânem pe pozițiile noastre din prima linie”, a declarat Zelenski duminică.

UPDATE 13:50 O femeie de 42 de ani a fost rănită, iar soțul ei și doi copii au suferit o reacție acută la stres, în urma unui nou atac rus în regiunea Harkiv, au transmis salvatorii.

„În această dimineață, inamicul a lansat un atac cu drone asupra unei case private din satul Orilka, raionul Lozivskîi, unde se afla familia în momentul bombardamentului”, a menționat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

A izbucnit un incendiu și au fost avariate două clădiri agricole.

UPDATE 11:15 În această noapte, Federația Rusă a atacat din nou infrastructura logistică a Ucrainei, lovind căile ferate și obiectivele portuare, a anunțat viceprim-ministru pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba.

În regiunea Cernigău, a fost lovită o substație electrică a căilor ferate ucrainene.

„Încă din noapte, electricienii feroviari s-au apucat să repare pagubele, însă inamicul a trimis drone la locul lucrărilor de reparații. Datorită sistemului de monitorizare, angajații au fost evacuați la timp într-un loc sigur – nu există victime. Circulația trenurilor este asigurată, fiind utilizate locomotive diesel de rezervă. Inamicul a atacat și infrastructura portuară – unele obiective și clădiri au fost avariate. Incendiile au fost localizate rapid. Angajații portului se aflau în adăposturi, așa că, din fericire, nu au existat victime. În prezent, o serie de porturi nu primesc trenuri, acestea sunt dispersate în rețea și vor pleca când vor fi gata. Rusia lovește în mod deliberat arterele noastre de transport – ceea ce leagă țara, susține economia și asigură viața. Dar chiar și sub bombardamente, sistemul funcționează, continuăm lucrările de reconstrucție”, a menționat Kuleba.

UPDATE 10:55 Armata rusă a atacat, în noaptea de 20 octombrie, regiunea Odesa, cu o combinație de rachete și drone.

„Majoritatea țintelor aeriene au fost distruse de forțele de apărare aeriană, dar au existat lovituri care au avariat infrastructura civilă a portului și au provocat mai multe incendii”, a declarat guvernatorul regiunii Odesa Oleh Kiper.

Nu au fost raportate victime sau răniți.

UPDATE 09:25 În noaptea de 20 octombrie (de la ora 19:00 pe 19 octombrie), armata rusă a atacat Ucraina cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 60 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 38 de drone, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 3 rachete balistice și 20 de drone de atac în 12 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, au transmis Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainei.

Potrivit șefului administrației militare Kiev, Mikola Kalașnik, în această noapte, la granițele regiunii, au fost din nou distruse „drone de atac care se îndreptau spre localitățile noastre”.

UPDATE 08:00 În timpul nopții, forțele ruse au lovit cu drone comunitățile Mejova și Pokrovsk din raionul Sînelnîkove al regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Gaivanenko.

„A izbucnit un incendiu într-o clădire cu cinci etaje. Au luat foc și magazinele. Clădirea culturii a fost avariată. În raionul Nikopol, agresorul a lovit cu drone și artilerie. A lovit localitățile Nikopol și Pokrovsk. Au fost avariate 4 case private, 6 clădiri agricole și o linie de înaltă tensiune”, a transmis Gaivanenko.

Nu au fost înregistrate victime sau răniți.

În regiune, apărătorii ucraineni au distrus 5 drone.