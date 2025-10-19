LIVE TEXT Zelenski: „Pregătim anumite măsuri pe front și răspundem la atacurile rusești”. Război în Ucraina, ziua 1334

UPDATE 18:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina pregătește anumite acțiuni pe linia frontului și răspunde la fiecare atac rusesc. Potrivit Ukrinform, el a declarat acest lucru în discursul său zilnic publicat pe site-ul președintelui.

„Au existat deja rapoarte astăzi din partea armatei și a Serviciului de Securitate al Ucrainei. Situația de pe front, în special în sectorul Pokrovsk și zonele învecinate, precum și Kupiansk, zonele de frontieră ale regiunilor Harkov și Sumy și regiunea Zaporijia. Menținem controlul asupra situației și sunt recunoscător fiecăreia dintre unitățile noastre pentru rezistența lor. Pregătim anumite măsuri ale noastre pe front și răspundem la fiecare atac rusesc”, a spus Zelenski.

Președintele a discutat probleme legate de capabilitățile pe termen lung cu comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sârski.

„A existat o creștere atât a razei de acțiune, cât și a preciziei sancțiunilor noastre pe termen lung împotriva Rusiei. Practic, în fiecare zi sau două, rafinăriile de petrol rusești sunt lovite. Iar acest lucru contribuie la readucerea Rusiei la realitate”, a remarcat el.

UPDATE 15:30 Exploziile auzite în Zaporijjea în timpul alertei de raid aerian au fost rezultatul activării sistemelor de apărare aeriană. Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a raportat acest lucru pe Telegram.

„Locuitori din Zaporijjea, sunetele exploziilor pe care le-ați auzit acum câteva minute sunt opera gărzilor noastre cerești. Rapoartele preliminare nu indică pagube sau victime”, a declarat Fedorov.

Potrivit acestuia, a fost emisă o alertă de raid aerian în toată regiunea. Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat cu privire la lansarea de bombe ghidate de către aeronave tactice rusești asupra Zaporijjea.

UPDATE 11:21 Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, citat de News.ro și G4Media.

Potrivit publicaţiei americane, citată de Kyiv Independent, Putin a indicat că este dispus să renunţe la părţi din regiunile Zaporijjea şi Herson, ambele ocupate parţial de forţele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Doneţk.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părţi să „oprească crimele şi să ajungă la un acord”.

Această evoluţie marchează o schimbare faţă de poziţia anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheţa ostilităţile de-a lungul liniilor de front actuale şi a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parţial ocupate în prezent: Doneţk, Luhansk, Zaporijie şi Herson.

UPDATE 09:18 Forțele ruse au efectuat primul lor atac cu o bombă ghidată asupra orașului Lozova din regiunea Harkov pe 18 octombrie, potrivit biroului procurorului regional, transmite Kyiv Independent.

Atacul a avut loc în jurul orei 17:40, ora locală, lovind un cartier rezidențial și avariand case și anexe. Autoritățile au raportat inițial șase răniți, iar ulterior au clarificat numărul la cinci. Toate victimele primesc îngrijiri medicale.

Anchetatorii au declarat că arma a fost lansată de pe teritoriul ocupat de Rusia.

„Autoritățile au identificat arma ca fiind o nouă bombă aeriană ghidată cu rachetă, UMPB-5R, capabilă să zboare aproximativ 130 de kilometri. Procurorii au declarat că Rusia a folosit acest tip de bombă împotriva orașului Lozova pentru prima dată. De asemenea, au lansat o anchetă preliminară privind posibile crime de război”, se arată în mesaj.

Atacul are loc la doar două zile după ce autoritățile din Mykolaiv au raportat că forțele ruse au folosit bombe aeriene ghidate împotriva orașului lor pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă. Pe 16 octombrie, două bombe au lovit periferia orașului Mykolaiv, a declarat guvernatorul regional, Vitalii Kim.

În ultimele luni, atacurile asupra zonelor dens populate ale orașului s-au intensificat.