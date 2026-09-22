LIVE TEXT Patru persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1672

UPDATE 8:50 În noaptea de 22 septembrie, Rusia a lansat un atac asupra capitalei Ucrainei, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Patru oameni au fost răniți, dintre care trei au fost transportați la spital.

În cartierul Dniprovskîi, în urma lovirii unui bloc de locuințe cu cinci etaje, a izbucnit un incendiu în subsol, iar primul etaj a fost distrus. Fațada clădirii a fost, de asemenea, avariată. Incendiul a fost lichidat. Salvatorii au evacuat și salvat 15 persoane.

De asemenea, în cartierul Darnîțkîi, pe teritoriul unei gospodării private, a luat foc un copac. Persoane decedate nu au fost înregistrate de salvatori.