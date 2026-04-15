LIVE TEXT O persoană a decedat, iar alte șapte au fost rănite, în urma atacurilor rusești asupra a trei regiuni. Război în Ucraina, ziua 1512

UPDATE 11:10 O femeie a murit în urma unui atac combinat al Federației Ruse asupra orașului Zaporijjea.

Echipele de intervenție au stins un incendiu izbucnit la un chioșc comercial situat la o stație de transport public. În alte locații, au fost stinse incendiile care au cuprins mai multe vehicule și două garaje.

UPDATE 11:00 În noaptea de 14 spre 15 aprilie (începând cu ora 18:00 pe 14 aprilie), armata rusă a lansat asupra Ucrainei trei rachete balistice Iskander-M și 324 de drone.

Conform datelor preliminare, la ora 07:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 309 drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor balistice și ale 13 drone de atac în 9 locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în 10 locații.

UPDATE 10:57 Patru persoane au fost rănite în Cernihiv în urma unui atac rusesc cu drone.

Preliminar, au fost avariate 6 clădiri de locuit și 2 anexe gospodărești. Au fost distruse 5 autoturisme, iar alte 4 au fost avariate.

Au izbucnit incendii în 2 clădiri rezidențiale, iar un autobuz a luat foc — toate incendiile au fost stinse.

UPDATE 10:55 În Dnipro, o clădire administrativă și un bloc de locuințe au fost avariate în urma unui atac rusesc cu drone. Trei persoane au fost rănite.

Au izbucnit incendii în clădirile administrative, pe o suprafață totală de 460 mp, conform pompierilor.

UPDATE 08:14 Orașul Sumî a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții. O dronă a lovit zona industrială a orașului.

În timpul operațiunilor de stingere a incendiului, armata rusă a lansat un al doilea atac asupra zonei în care lucrau echipele de intervenție.

„În ciuda amenințării constante din cer, toate focarele de incendiu au fost stinse. La doar câteva ore distanță, inamicul a lansat un nou atac asupra aceleiași locații. Specialiștii Serviciului Național de Urgență au stins din nou incendiul”, a comunicat Serviciul.

Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:10 În timpul nopții, Rusia a atacat sudul regiunii Odesa cu drone de atac. În urma loviturilor, au izbucnit incendii pe teritoriul infrastructurii portuare.

Nu există victime sau răniți, au anunțat pompierii.