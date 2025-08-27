LIVE TEXT „O explozie puternică”, înregistrată la conducta de petrol care alimentează Moscova. Război în Ucraina, ziua 1281

UPDATE 14:30 O explozie survenită pe 26 august a provocat un incendiu la conducta de petrol Riazan-Moscova, o rută cheie de aprovizionare cu produse petroliere pentru capitala Rusiei, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR).

Presa locală a relatat despre un incendiu puternic în apropierea satului Bozhatkovo, la periferia orașului Riazan, în seara zilei de 26 august, serviciile de urgență și echipele de reparații fiind trimise la fața locului pentru a stinge focul și a repara pagubele. Canalele rusești de pe Telegram au afirmat că s-a auzit o explozie puternică într-o secțiune a conductei principale.

Ca urmare a „exploziei puternice… transportul produselor petroliere către Moscova (prin conductă) a fost suspendat pe termen nelimitat”, a afirmat sursa HUR pe 27 august. Cauza exploziei nu a fost specificată.

Din 2018, conducta a fost reconvertită de Transneft, un operator de conducte de stat, pentru a furniza benzină pentru automobile către Moscova. Sursa Kyiv Independent a menționat că compania furnizează combustibil și armatei ruse.

Transneft și oficialii regionali nu au comentat public incendiul sau posibilele sale cauze. Potrivit sursei HUR, Transneft evaluează în prezent pagubele.

UPDATE 13:35 În urma bombardamentelor rusești asupra satului Bokove, din regiunea Donețk, o persoană a murit și alte trei au fost rănite, au comunicat salvatorii.

În plus, pe teritoriul unei întreprinderi a luat foc un camion, iar trei clădiri administrative și 11 mijloace de transport au fost avariate.

În total, în ultima zi, soldații ruși au efectuat 27 de atacuri asupra regiunii Donețk.

UPDATE 13:25 În jurul orei 09:00, armata rusă a bombardat cu artileria o fermă din Novovoronțovka, regiunea Herson, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În urma atacului, doi angajați au fost răniți mortal: un bărbat de 45 de ani și o femeie de 40 de ani.

UPDATE 12:20 Obiective energetice au fost avariate în urma ultimelor atacuri rusești asupra Ucrainei, trei regiuni înregistrând pene de curent, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Aproape o sută de drone și atacuri țintite au avut loc noaptea împotriva regiunilor ucrainene, „mai precis împotriva infrastructurii civile”, a spus Zelenski.

Din cauza atacului, au fost întrerupte alimentările cu energie electrică în regiunile Poltava, Sumî și Cernihiv. Peste o sută de mii de gospodării au rămas fără curent electric.

„În regiunea Harkiv, un liceu obișnuit a fost lovit de o dronă, iar în Herson, un bloc de locuințe. Există victime. Tuturor li se acordă asistența necesară. De asemenea, regiunea Dnipro a fost lovită. Rușii continuă războiul și nu reacționează la niciun apel al comunității internaționale de a înceta uciderile și distrugerile. Sunt necesare noi măsuri de presiune asupra Rusiei pentru a opri atacurile și a garanta în mod real securitatea. Lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a exercita această presiune. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a transmis președintele ucrainean.

UPDATE 10:00 În noaptea de 27 august (începând cu ora 20:30 pe 26 august), forțele ruse ai atacat Ucraina cu 95 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 74 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 21 de lovituri ale dronelor în 9 locații.