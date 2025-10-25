LIVE TEXT Ministra finlandeză de Externe: „Nu putem schimba obiectivele imperialiste ale Rusiei, dar ar trebui să fim capabili să-i schimbăm calculele”. Război în Ucraina, ziua 1340

UPDATE 18:15 „Măsura pe care Statele Unite au luat-o zilele trecute, în pas cu Europa, pentru a întări sancțiunile împotriva Rusiei, este extrem de importantă”, a declarat ministra finlandeză de Externe, Elina Valtonen, sâmbătă. Totuși, aceasta a subliniat că „trebuie să intensificăm presiunea”, scrie Bloomberg.

Elina Valtonen a salutat sancțiunile recente impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană, care vizează sectorul energetic al Rusiei, dar a spus că este nevoie de o presiune mai mare dacă aliații vor să forțeze armata lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

„Din păcate, se pare că nu putem schimba obiectivele imperialiste ale Rusiei, dar ar trebui să fim capabili să-i schimbăm calculele”, a spus ea. „Un război costă foarte mulți bani și deja vedem că economia reală a Rusiei abia reușește să suporte această povară”.

UPDATE 17:30 Forțele ruse au atacat o mină de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk, în timp ce 496 de persoane se aflau în subteran, a anunțat compania energetică ucraineană DTEK pe 25 octombrie. Presa ucraineană scrie că atacul a fost al șaptelea lansat de Rusia asupra întreprinderilor de cărbune ale DTEK în ultimele două luni.

„Echipele tehnice lucrează pentru a minimiza pagubele și pentru a restabili funcționarea cât mai curând posibil”, a precizat compania într-un comunicat.

Toate persoanele au fost scoase în siguranță din mină. Niciuna nefiind rănită, a adăugat compania.

DTEK este cea mai mare companie energetică privată din Ucraina. Instalațiile sale au fost ținta mai multor atacuri rusești, care au dus la întreruperea producției și au afectat alimentarea cu căldură a locuințelor.

Un atac similar, produs pe 19 octombrie, a vizat tot o mină de cărbune din regiune, unde 192 de angajați au rămas blocați în subteran.

UPDATE 14:51 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care și-au pierdut apropiații în atacul rusesc asupra Kievului.

„Noaptea trecută, Rusia a atacat din nou Ucraina — de această dată cu zeci de drone și nouă rachete balistice. A avut loc un atac cu rachete asupra Kievului. Din păcate, există persoane ucise. Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați. Zeci de oameni au fost răniți. Aproape fiecare atac asupra poporului nostru implică acum lovituri combinate, în care sunt folosite rachete balistice”, a spus Zelenski într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului ucrainean, doar de la începutul acestui an, armata rusă a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal împotriva Ucrainei.

„Tocmai din cauza unor astfel de atacuri acordăm o atenție deosebită sistemelor Patriot — pentru a putea proteja orașele noastre de acest coșmar. Este esențial ca partenerii care dispun de astfel de capabilități să pună în aplicare ceea ce am discutat în ultimele zile. Nicio țară nu ar trebui să fie lăsată singură în fața unui asemenea rău. Trebuie să continuăm cooperarea noastră. Totul este posibil. Partenerii noștri au sistemele necesare și pot ajuta deja la apărarea Ucrainei. SUA, Europa și țările G7 pot contribui la asigurarea faptului că astfel de atacuri nu vor mai amenința vieți omenești. Loviturile Rusiei trebuie să primească un răspuns din partea națiunilor puternice, printr-o cooperare reală pentru protejarea vieților”, subliniază președintele ucrainean.

UPDATE 14:00 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, anunță că numărul victimelor atacului rusesc asupra Kievului a crescut la doi morți și 12 răniți.

UPDATE 11:18 Autoritățile militare ucrainene anunță că, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat patru rachete balistice și 50 de drone rusești de tip Shahed, Geran și alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

„Au fost înregistrate lovituri ale cinci rachete balistice și a 12 drone de atac în 11 locații, precum și fragmente ale dronelor doborâte în patru locații. Atacul este încă în desfășurare. În spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță!”, menționează forțele de apărare ucrainene.

UPDATE 11:00 Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, anunță că o persoană a murit în urma atacului rusesc din noaptea trecută, iar numărul persoanelor rănite a crescut la zece.

„Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Conform informațiilor disponibile la ora 09:00, zece locuitori ai Kievului au fost răniți, având diferite grade de gravitate”, a menționat oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.

UPDATE 09:02 În noaptea de 24 spre 25 octombrie, armata rusă a lansat un atac asupra Kievului, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Explozii au fost auzite la Kiev puțin înainte de ora 04:00, potrivit reporterilor Kyiv Independent, care s-au aflat la fața locului.

Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, a declarat că au izbucnit mai multe incendii în „mai multe locații ale orașului”.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a precizat că pompierii au fost trimiși în districtele Darnytskyi și Desnianskyi ale orașului.

Kliciko a adăugat că cel puțin opt persoane au fost rănite în urma atacului, dintre care cel puțin trei au avut nevoie de spitalizare.

Incendii de mari proporții au fost raportate la „clădiri nerezidențiale” din districtele Desnianskyi și Darnytskyi, iar în districtul Dniprovsk, atacul a avariat ferestre, vehicule și a lăsat un crater în curtea unei clădiri rezidențiale, au declarat oficialii locali.

O grădiniță a fost, de asemenea, avariată în districtul Dniprovsk.

Război în Ucraina, ziua 1339