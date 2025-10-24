LIVE TEXT Marea Britanie și Franța solicită arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează asupra unui „dezastru umanitar”. Război în Ucraina, ziua 1339

UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni se vor întâlni la Londra pe 24 octombrie pentru un summit al „Coaliției celor dispuși”, o inițiativă condusă de Europa, lansată de Marea Britanie și Franța, potrivit The Kyiv Independent.

Coaliția, formată la începutul acestui an, își propune să stabilească garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale de menținere a păcii odată ce războiul se încheie.

Reuniunea de la Londra este menită să se concentreze asupra modului în care națiunile aliate „pot consolida și mai mult puterea Ucrainei și pot paraliza capacitatea Rusiei de a continua să poarte război”, a declarat guvernul britanic.

Aliații și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, în timp ce aceasta continuă să se confrunte cu agresiunea rusă, Parisul promițând noi rachete și aeronave în următoarele zile.

Zelenski s-a întâlnit cu prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru discuții la adresa 10 Downing Street. În timpul întâlnirii bilaterale, președintele a avertizat că președintele rus Vladimir Putin împinge Ucraina într-un „dezastru umanitar”.

La rândul său, Starmer a reafirmat sprijinul Regatului Unit pentru Kiev și a cerut măsuri mai decisive în acest sens, inclusiv furnizarea de arme cu rază lungă de acțiune.

UPDATE 16:08 Zona industrială din Harkiv a fost atacată cu 6 rachete KAB, informează Igor Terehov, primarul orașului. Una dintre acestea a lovit parcul auto, avariind peste 20 de mașini. A doua rachetă a lovit o întreprindere civilă.

Până acum, autoritățile au înregistrat zece răniți în urma impactului.

UPDATE 13:45 Ucraina va avea nevoie de aproximativ 2 miliarde de euro pentru a finanța importuri suplimentare de gaze, care vor fi acoperite din rezervele interne și din asistența partenerilor internaționali, transmite Ukrinform.

Premierul ucrainean Iuliia Svîrîdenko a anunțat acest lucru în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri a guvernului din Parlament.

„Finanțarea necesară pentru importurile suplimentare de gaze naturale se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro. Aceasta va fi asigurată în două moduri – prin rezerve interne și prin sprijinul partenerilor externi. Rezerva internă include fondul de rezervă al guvernului, din care am alocat într-adevăr fonduri ieri, precum și finanțare din sectorul bancar al Ucrainei și operațiunile Naftogaz. A doua componentă este asistența din partea partenerilor noștri sub formă de granturi și împrumuturi. Cooperăm cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Europeană de Investiții. În plus, Norvegia oferă un grant de 150 de milioane de euro”, a declarat Iuliia Svîrîdenko.

Aceasta a adăugat că astăzi a avut loc o întâlnire cu ministrul german al Economiei și Energiei, Katherina Reiche, în cadrul căreia „a fost anunțată o contribuție suplimentară de 60 de milioane de euro la fondul respectiv, aceste fonduri urmând să fie direcționate către importurile de gaze”.

Svîrîdenko a reamintit că Ucraina plănuise să acumuleze 13,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale în depozite. Acest obiectiv a fost atins, dar din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze, Ucraina are nevoie urgentă să își asigure volume suplimentare de import.

Pe 23 octombrie, Cabinetul de Miniștri a aprobat alocarea a 8,4 miliarde grivne din fondul de rezervă al bugetului de stat pentru a asigura un sezon de încălzire stabil în 2025-2026.

UPDATE 12:28 Numărul răniților în urma bombardamentului rusesc de dimineață asupra orașului Herson a crescut la 21 de persoane, dintre care trei sunt copii. Trei persoane au decedat, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

UPDATE 11:00 Două persoane au murit și 15 au fost rănite, dintre care un copil, în urma bombardamentului de dimineață asupra orașului Herson, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un apartament dintr-un bloc de locuințe și o casă particulară au luat foc. Pompierii au lichidat incendiile.

De asemenea, dronele rusești au atacat orașul și ieri, lovind un bloc de locuințe. Salvatorii au scos două persoane din locuințele cuprinse de flăcări și le-au predat medicilor.

„Clădirea a fost parțial distrusă, suflul exploziei a spart geamurile, iar un incendiu de proporții a cuprins mai multe apartamente și balcoane. Forțele ruse au îngreunat constant munca salvatorilor prin atacuri repetate, trimițând drone spre locurile unde se desfășurau operațiunile de stingere”.

UPDATE 9:20 În noaptea de 24 octombrie, armata rusă a atacat cu 128 de drone de atac de tip Shahed, Geran, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Chauda și Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 72 de drone inamice de tip Shahed, Geran și alte tipuri, în regiunile de nord, sud și est ale țării.

Au fost înregistrate lovituri a 47 de drone de atac în 10 locații.

Atacul este în desfășurare – mai multe drone inamice se află încă în spațiul aerian.

UPDATE 08:35 În Krasnogorsk, lângă Moscova, un apartament de la etajul 14 al unui bloc de locuințe a fost avariat în urma loviturii unei drone, a informat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit Meduza.

Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru dintre răniți au fost transportați la spital: adulții cu traumatisme craniene, fracturi și răni, iar copilul cu leziuni ușoare.

Ministerul Apărării al Rusiei a raportat că forțele de apărare aeriană au interceptat și distrus peste noapte 111 drone ucrainene deasupra a 13 regiuni ale Rusiei. 34 de drone au fost interceptate deasupra regiunii Rostov, 25 deasupra regiunii Briansk și una deasupra regiunii Moscova, se arată în comunicat.