LIVE TEXT Incendiu la cea mai mare rafinăria de petrol din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1594

UPDATE 15:55 Forțele militare ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Omsk, cea mai mare din Rusia, situată la peste 2 500 de kilometri de granița cu Ucraina. Despre atac a relatat canalul Telegram Exilenova+, citat de unn.ua, potrivit căruia rafinăria a fost lovită, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu.

Autoritățile din regiunea Omsk au confirmat că zona a fost vizată de un atac cu drone și au anunțat că evaluează consecințele acestuia. Deocamdată, însă, acestea nu au dat date despre amploarea eventualelor distrugeri.

Potrivit informațiilor sursei citate, cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia a fost lovită de cel puțin două drone.

La scurt timp după ce în spațiul public au apărut imagini cu incendiul, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că drone ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Omsk. Conform informațiilor preliminare, a fost avariată instalația de procesare primară a țițeiului, cu o capacitate proiectată de 8,4 milioane de tone de petrol pe an.

Rafinăria din Omsk aparține gigantul rus „Gazprom” și procesează anual peste 21 de milioane de tone de țiței și produce benzină, motorină și combustibil.

UPDATE 13:00 În noaptea de 6 iulie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit două rafinării de petrol de pe teritoriul Rusiei. Totodată, a fost vizată și infrastructura critică rusă din Crimeea ocupată. Anunțul a fost făcut de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei și de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Una dintre ținte a fost rafinăria „Slavneft-IANOS” din Iaroslavl. Potrivit autorităților ucrainene, în incinta rafinăriei au fost înregistrate explozii și degajări de fum.

Statul Major al Ucrainei susține că rafinăria din Iaroslavl este una dintre cele mai mari din Federația Rusă, având o capacitate de procesare de până la 15 milioane de tone de țiței pe an. „Rafinăria produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse utilizate inclusiv pentru asigurarea logisticii militare a statului agresor”, se arată în comunicatul Statului Major.

De asemenea, armata ucraineană anunță că a lovit rafinăria „NOVATEK-Ust-Luga” și terminalul petrolier al portului Vîsoțk din regiunea Leningrad, unde, potrivit SBU, au fost avariate trei rezervoare de combustibil și două instalații de încărcare a produselor petroliere.

Totodată, dronele ucrainene au atacat rafinăria „Pervîi Zavod” din regiunea Kaluga, unde a izbucnit un incendiu.

UPDATE 10:51 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că atacul aerian lansat de Rusia în noaptea de 6 iulie asupra Kievului și regiunii Kiev s-a soldat cu cel puțin 11 morți și aproximativ 60 de răniți. Liderul ucrainean a făcut apel la Statele Unite și la partenerii europeni să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Până în prezent, au fost salvate 64 de persoane, inclusiv doi copii. Din păcate, 11 oameni au murit în urma acestui atac. Alte aproximativ 60 de persoane au fost rănite”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a afirmat că forțele ucrainene au reușit să doboare un număr mare de drone și rachete de croazieră, însă nu au putut intercepta rachetele balistice rusești din cauza deficitului de rachete interceptoare.

„Este extrem de important ca lumea, în primul rând America și partenerii noștri europeni, să iasă de la summitul NATO de la Ankara cu decizii ferme privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și, implicit, protejarea vieților oamenilor. Atât timp cât sistemele Patriot rămân în depozitele aliaților, Rusia este încurajată să continue să lovească blocuri de locuințe. Statele Unite și Europa au suficientă putere pentru a opri acest terorism”, a declarat președintele ucrainean.

UPDATE 10:40 Armata rusă a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei în noaptea de 6 iulie.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a folosit: 351 de drone de atac de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și drone-momeală; 6 rachete „Țirkon”; 23 de rachete balistice „Iskander-M”; 33 de rachete de croazieră H-101; 6 rachete de croazieră „Kalibr”.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 37 dintre cele 68 de rachete lansate și 326 dintre cele 351 de drone.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat că 29 de rachete balistice și 18 drone de atac și-au atins țintele, fiind înregistrate lovituri în 34 de locații.

UPDATE 8:27 În noaptea de 6 iulie, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete asupra Kievului. Într-unul dintre sectoarele capitalei ucrainene, o rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând distrugeri majore. Informațiile au fost comunicate de primarul Kievului, Vitalii Kliciko, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că bilanțul provizoriu indică 46 de răniți, dintre care cinci copii. Totodată, 10 persoane au murit în urma atacului.

Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în cartierul Podil, unde o rachetă a lovit un bloc cu nouă etaje, distrugând etajele cinci–nouă. Salvatorii au evacuat 17 persoane, iar alte 28 au fost coborâte de la etajele superioare cu ajutorul unei autoscări. Potrivit primarului Vitalii Kliciko, printre persoanele evacuate de la etajele superioare se numără trei femei și șase copii.

În alte zone ale raionului Podil, acoperișul unui bloc cu 19 etaje a fost parțial distrus. Totodată, fragmente ale rachetei au căzut în dreptul etajului 16 al unui bloc de locuințe cu 25 de etaje. Mai multe automobile parcate în curțile blocurilor au fost cuprinse de flăcări.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a publicat mai multe fotografii cu distrugerile de la Kiev: