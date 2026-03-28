LIVE TEXT Forțele lui Putin au lansat un atac cu drone Shahed asupra regiunii Odesa: doi morți și cel puțin 11 răniți. Război în Ucraina, ziua 1494

UPDATE 09:48 În noaptea de 27 spre 28 martie, armata rusă a lansat un atac cu drone Shahed asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, două persoane au murit, iar cel puțin 11 au fost rănite, anunță șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak.

„(…) În total, în oraș: a fost înregistrată o lovitură asupra acoperișului uneia dintre maternități. În blocurile de locuințe au fost înregistrate distrugeri ale balcoanelor, deteriorări ale geamurilor și incendii la etajele superioare. În sectorul privat au izbucnit incendii în casele de locuit, acestea fiind lichidate. Au fost avariate peste 10 automobile (…).