LIVE TEXT Zelenski a explicat de ce nu a fost stabilită o dată pentru următoarea întâlnire trilaterală. Război în Ucraina, ziua 1493

UPDATE 22:40 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, din cauza restricțiilor de securitate, echipa de negocieri a SUA poate organiza întâlniri doar în Statele Unite, în timp ce rușii nu sunt dispuși să negocieze în Statele Unite.

Șeful statului a făcut această declarație într-un interviu televizat, potrivit Ukrinform.

„Vorbim cu partea americană în fiecare zi; echipa noastră de negocieri vorbește cu omologii săi. Cu toate acestea, ne confruntăm cu această dificultate; știți, avem senzația că suntem mediatori în acest proces, nu o parte la război. De ce? Pentru că suntem pregătiți să ne întâlnim oriunde, de preferință într-un format trilateral, dar partea americană se poate întâlni doar în America, iar Rusia se poate întâlni oriunde, dar nu în America. Și, deocamdată, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a războiului cu Iranul, americanii – în special echipele – nu călătoresc în străinătate din cauza măsurilor de securitate”, a spus Zelenski.

El a subliniat că Ucraina depune eforturi pentru a asigura desfășurarea întâlnirilor trilaterale. Potrivit președintelui, acestea ar putea avea loc în Europa, Turcia, Elveția sau Orientul Mijlociu.

„Nu există încă o dată. Va exista una”, a asigurat șeful statului.

Șeful delegației de negocieri ucrainene, secretarul NSDC, Rustem Umerov, a remarcat că, în urma discuțiilor cu partea americană din Florida, din 21-22 martie, s-au înregistrat progrese în alinierea pozițiilor și restrângerea gamei de probleme nerezolvate.

UPDATE 20:35 Trupele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri cu drone și artilerie asupra regiunii Dnipropetrovsk pe parcursul zilei, rănind cinci persoane, inclusiv un copil, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleksandr Hanzha, a relatat acest lucru pe Telegram.

În cartierul Nikopol, armata rusă a lovit centrul districtului, precum și comunitățile Pokrovske, Marhanets și Chervonohryhorivka.

Un salon de coafură, un magazin, o benzinărie, vehicule, apartamente și case private au fost avariate. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost spitalizat în stare gravă. O fată de 11 ani, o femeie de 50 de ani și un bărbat de 45 de ani vor primi tratament ambulatoriu.

În comunitatea Pokrovske din cartierul Sînelnîkove, locuințe private au fost avariate. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a suferit răni grave.

În districtul Krîvîi Rih, forțele rusești au atacat centrul districtului, precum și comunitățile Hrushivka și Novopillia. Infrastructura a fost avariată.

După cum a relatat Ukrinform, forțele rusești au atacat Krîvîi Roh în dimineața zilei de 27 martie, avariind infrastructura.

UPDATE 17:30 Guvernul britanic a anunțat alocarea urgentă a unei sume suplimentare de 115 milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, potrivit Ukrinform.

„Regatul Unit va aloca de urgență 100 de milioane de lire sterline suplimentare pentru sprijinul apărării aeriene acordate Ucrainei, contribuind la apărarea țării de atacurile neobosite ale Rusiei”, se arată în declarație.

Finanțarea va fi direcționată rapid către consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, asigurând o mai bună protecție a forțelor de front și a infrastructurii naționale cheie împotriva atacurilor aeriene.

Acest ultim pachet înseamnă că Regatul Unit a alocat 600 de milioane de lire sterline în ultimele două luni pentru a sprijini apărarea aeriană a Ucrainei , subliniind hotărârea guvernului de a salva vieți omenești și de a consolida reziliența Ucrainei.

Noul pachet de ajutor al Regatului Unit vine în urma reuniunii de astăzi a liderilor Forței Expediționare Comune de la Helsinki, pentru a discuta despre modul în care partenerii pot merge mai departe și mai rapid în sprijinirea Ucrainei.

Aceasta urmează vizitei președintelui Zelenski la Londra de săptămâna trecută, unde prim-ministrul Keir Starmer a aflat direct despre curajul și determinarea de care continuă să dea dovadă Forțele Armate Ucrainene în respingerea atacurilor trupelor rusești.

„Pentru a mă asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată și pentru a-i proteja pe cetățenii de acasă de amenințarea reală pe care o reprezintă Rusia, sunt hotărât să fac tot ce putem pentru a sprijini o Ucraină suverană și liberă pentru generațiile viitoare”, a declarat Starmer.

UPDATE 11:05 Trupele ruse au atacat una dintre întreprinderile industriale din regiunea Poltava. În urma loviturii, 5040 de consumatori au rămas fără gaze naturale. Informația a fost comunicată de șeful Administrației Militare Regionale Poltava, Vitalii Diakovnîci.

Toate serviciile specializate intervin pentru lichidarea consecințelor atacului. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau răniți.

UPDATE 10:50 Rusia a pierdut aproximativ 1,29 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a prezentat datele pe 27 martie.

Cifra include circa 1 000 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

UPDATE 08:13 Trupele ruse au atacat, în noaptea de 27 martie, un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul Harkiv. În urma loviturii, opt persoane au fost rănite. Informațiile au fost comunicate de primarul orașului Harkiv, Ihor Terehov.

Potrivit acestuia, blocul de locuințe a fost lovit de o rachetă. În urma atacului, au fost parțial distruse structurile interne ale clădirii, precum și balconul unui apartament situat la ultimul etaj.

La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului pentru Situații de Urgență, inclusiv salvatori alpiniști, geniști și psihologi. Numărul răniților a ajuns la opt persoane, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Primarul a mai declarat că, în aceeași noapte, în același cartier a fost înregistrată încă o lovitură, de această dată cu o dronă, însă fără a oferi detalii.