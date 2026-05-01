În primele patru luni ale anului, Poliția a înregistrat cel mai redus număr de accidente rutiere din ultimii 13 ani

În primele patru luni ale anului curent, Poliția a înregistrat cel mai redus număr de accidente rutiere din ultimii 13 ani (510). De asemenea, se constată o scădere a numărului de decese – 47, față de 49 în aceeași perioadă a anului trecut, anunță Poliția R. Moldova.

Cele mai multe accidente rutiere (767) și persoane traumatizate (887) au fost înregistrate în perioada similară a anului 2015, iar cele mai multe decese în urma accidentelor rutiere au fost înregistrate în anii 2014, 2015, 2016 și 2018.

Deși evoluția este una pozitivă, Poliția anunță că principalele cauze ale accidentelor rutiere rămân neschimbate:

depășirea limitei de viteză;

neadaptarea vitezei la condițiile meteo;

conducerea în stare de ebrietate;

neacordarea priorității pietonilor.

Potrivit Poliției, aceste abateri reflectă direct gradul de responsabilitate al fiecărui participant la trafic și evidențiază rolul esențial al comportamentului individual în prevenirea tragediilor.