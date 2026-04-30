LIVE TEXT Atacurile ucrainene asupra activelor petroliere rusești au atins cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni. Război în Ucraina, ziua 1527

UPDATE 21:35 Atacurile cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere a Rusiei au atins cel mai înalt nivel lunar din decembrie anul trecut, scrie Bloomberg , care a realizat propriul bilanț al atacurilor.

Cel puțin 21 de atacuri ucrainene au vizat rafinării de petrol rusești, instalații maritime – inclusiv terminale de export – și infrastructură de conducte în aprilie, conform declarațiilor publice ale ambelor părți.

Datele arată că cel puțin nouă atacuri au avut loc asupra industriei de prelucrare a petrolului din Rusia în aprilie – cea mai mare cifră lunară de la începutul anului.

Conform estimărilor OilX, acest lucru a redus producția medie de rafinărie a Rusiei la 4,69 milioane de barili pe zi – cel mai scăzut nivel din decembrie 2009.

Scăderea ratelor de procesare a țițeiului crește presiunea asupra Rusiei atât pe plan intern – unde cererea sezonieră este în creștere – cât și pe piețele globale de produse petroliere.

Luna aceasta, Ucraina a revenit la strategia sa de atacuri repetate asupra anumitor rafinării rusești, o abordare care maximizează pagubele și împiedică reparațiile rapide.

Potrivit Bloomberg, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rețelei de conducte petroliere a Rusiei, lovind cel puțin cinci stații de pompare în aprilie.

Joi, Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al SSU a atacat rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, situată la peste 1500 km de granița cu Ucraina.

UPDATE 20:20 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte șase au fost rănite în urma atacurilor cu obuze rusești de pe parcursul zilei, a relatat pe Telegram de către Procuratura Regională Herson.

„Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Herson, au fost lansate anchete preliminare privind crimele de război”, se arată în comunicat.

Conform anchetei, pe 30 aprilie 2026, forțele rusești au bombardat așezări din regiunea Herson folosind artilerie, inclusiv sisteme multiple de lansare a rachetelor, precum și drone.

Până la ora 17:30, s-a confirmat că o persoană a fost ucisă și alte șase rănite în urma agresiunii rusești.

În special, în jurul orei 10:40, în Herson, inamicul a îndreptat o dronă spre o stație de transport public – un bărbat născut în 1963 a fost ucis, iar un alt bărbat a fost rănit.

În centrul regional, încă cinci civili au fost răniți pe parcursul zilei.

În plus, au fost avariate case private și clădiri de apartamente, facilități spitalicești, o grădiniță, alte infrastructuri civile și vehicule.

UPDATE 18:20 La Dnipro, numărul persoanelor rănite într-un atac cu drone, care a avut loc dimineața, a crescut la 17, a relatat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

„Numărul victimelor atacului din districtul Dnipro a crescut la 17”, a scris el.

El a adăugat că șapte dintre răniți au fost spitalizați. Un bărbat în vârstă de 65 de ani este în stare critică, în timp ce un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, și femei în vârstă de 28, 35, 43, 44 și 54 de ani sunt în stare moderată.

Rapoartele anterioare au menționat că o persoană a fost ucisă în atac. La Dnipro, un autobuz, o stație de transport public și autoturisme au fost distruse, iar un magazin a fost avariat.

UPDATE 15:45 La Cernihiv, un atac rusesc comis în ziua de 30 aprilie a lovit o clădire administrativă, soldat cu trei răniți, scrie Ukrinform.

Totodată, mai multe case rezidențiale au fost avariate.

Forțele rusești au atacat peste noapte și comunitatea Sosnîtsia din regiunea Cernihiv cu drone, rănind doi civili și avariind echipamente agricole aparținând unei instituții de învățământ.

UPDATE 12:17 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rus asupra raionului Dniprovskîi, informează administrația militară. Patru dintre ele au fost spitalizate.

Potrivit sursei, un autobuz și două autoturisme au fost distruse, în timp ce alte 8 mașini au fost avariate. Un magazin și un bloc de locuințe au fost avariate.

UPDATE 12:10 Șapte localități din regiunea Donețk au fost ținta atcurilor rusești. este vorba despre Drujkivka, Kramatorsk, Mîkolaivka, Sviatohorivka, satele Kindrativka, Ocheretine, Tetîanivka. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, o persoană a murit, trei au fost rănite.

Au fost distruse 21 de obiective civile, dintre care 11 clădiri de locuit.

UPDATE 08:43 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra orașului Odesa în noaptea de 29 spre 30 aprilie, a anunțat de Oleh Kiperi, șeful administrației militare regionale Odesa. În total, conform datelor de la această oră, 18 persoane au fost rănite, dintre care nouă au fost spitalizate. Cel puțin două persoane se află în prezent la terapie intensivă în stare gravă, medicii luptând pentru a le salva viața.

Au fost afectate clădiri sociale și comerciale: clădirea grădiniței a suferit distrugeri semnificative, iar centrul comercial, hotelul și clădirile administrative au fost avariate. În mai multe parcări, zeci de autobuze și autoturisme au fost distruse sau avariate.