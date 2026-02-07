LIVE TEXT Drone ucrainene au lovit o fabrică rusă, care produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră. Război în Ucraina, ziua 1445

UPDATE 14:40 Drone ucrainene au lovit o fabrică rusă care produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră Kh-55 și Kh-101 în regiunea Tver, a declarat pe 7 februarie pentru Kyiv Independent o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), familiarizată cu operațiunea.

Lovitura a vizat Uzina Experimentală Redkino, care produce componente ale combustibilului de rachetă Decilin-M, precum și aditivi de combustibil pentru motorină și kerosen aviatic, a precizat sursa.

Rusia folosește frecvent aceste rachete pentru a ataca orașe ucrainene, inclusiv în timpul unui atac masiv din 7 februarie, care a implicat 21 de rachete Kh-101 îndreptate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Drone operate de unitatea de forțe speciale Alpha a SBU au lovit instalația, declanșând un incendiu de proporții.

„După loviturile reușite ale dronelor SBU, pe teritoriul fabricii a izbucnit un incendiu masiv, cu o coloană de fum negru ridicându-se deasupra facilității”, a spus sursa.

Autoritățile locale din regiunea Tver au confirmat atacul, afirmând că incendiul a izbucnit după ce o dronă s-a prăbușit la fața locului. Guvernatorul Vitali Korolev a declarat că nu au existat victime și a susținut că producția uzinei nu a fost afectată, în ciuda imaginilor apărute online care arată flăcări.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au doborât patru drone deasupra regiunii Tver.

UPDATE 11:50 Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul Energiei, Denîs Șmîhal.

Operatorul rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a solicitat de asemenea asistență de urgență cu energie electrică din Polonia, fără a oferi alte detalii.

Lovitura a vizat elemente-cheie ale rețelei electrice ucrainene, în condițiile în care temperaturile înghețate au revenit, iar la Kiev sunt prognozate în zilele următoare valori de până la -19 grade Celsius, sporind presiunea asupra sistemului energetic.

Șmîhal a spus că forțele ruse au țintit stații electrice de înaltă tensiune și linii aeriene de transport de 750 kV și 330 kV, care formează coloana vertebrală a rețelei de electricitate a Ucrainei.

Au fost lovite și capacități de producere a energiei, inclusiv termocentralele Burștîn și Dobrotvir din vestul Ucrainei.

DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, a declarat că echipamentele de la termocentralele sale au suferit „pagube semnificative”, numind atacul al 220-lea al Moscovei asupra capacităților de producere termică de la începutul invaziei pe scară largă.

La 7 februarie, erau în vigoare la nivel național programe de întreruperi de urgență ale energiei electrice de până la 4,5–5 etape, fiind impuse măsuri suplimentare în regiunile estice și nordice, a spus Șmîhal.

UPDATE 09:45 Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în primele ore ale zilei de 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a anunțat operatorul național al rețelei electrice, Ukrenergo, transmite The Kyiv Independent.

„Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice ucrainene”, a transmis Ukrenergo, adăugând că loviturile erau în desfășurare și că lucrările de restabilire vor începe imediat ce situația de securitate o va permite.

Publicația scrie că atacurile au fost raportate la nivel național, inclusiv în vestul Ucrainei. În dimineața de 7 februarie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat activitate de drone în jurul orei 5:30, ora locală, aparate fiind observate în regiunea Liov, în apropierea orașului Khodoriv.

La scurt timp au fost auzite explozii în Burștîn, regiunea Ivano-Frankivsk, a relatat Suspilne, citând corespondenți locali.

Guvernatorul regiunii Liov, Maksîm Kozițkîi, a avertizat ulterior despre o „nouă amenințare” pentru regiune, afirmând că rachete au fost detectate în apropierea regiunii vecine Ternopil. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat, de asemenea, rachete îndreptându-se spre regiunile Liov și Ivano-Frankivsk.

Întreruperi de urgență ale energiei electrice au fost introduse în regiunile Kiev, Odesa și Dnipropetrovsk în urma atacului, potrivit furnizorului de energie DTEK.