Meduza: Care sunt riscurile pentru armata rusă după închiderea terminalelor Starlink? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk?

Ce amenințare reprezintă închiderea terminalelor Starlink pentru armata rusă? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk? O problemă cu care se confruntă Forțele Armate Ruse, care i-a făcut pe „corespondenții de război ruși” să tragă alarma. La acest subiect, publicația Meduza a realizat un material explicativ.

În seara zilei de 4 februarie, terminalele de comunicații prin satelit Starlink au fost închise în masă pe front. Aceste dispozitive de contrabandă sunt un element neoficial important al sistemului de comunicații și comandă al multor unități ale Forțelor Armate Ruse. Până acum, părea că SpaceX, compania lui Elon Musk și proprietarul Starlink, fie nu a putut, fie nu a vrut să elimine utilizatorii ilegali din Rusia, scrie Meduza.

Au existat mai multe „alarme false” atunci când defecțiunile sistemului au fost confundate cu închideri țintite. Au fost făcute amenințări cu „închiderea” conexiunilor dintre armata rusă și Pentagon, dar aceștia au dat înapoi, deoarece se credea că acest lucru ar dăuna și Forțelor Armate Ucrainene.

Un soldat ucrainean cu un terminal Starlink/ Sursa: Reuters

Publicația scrie că de data aceasta, lucrurile sunt grave pentru Rusia: întreruperea a avut loc exact când Forțele Armate Ruse au început să utilizeze masiv și eficient Starlink pentru atacuri cu drone împotriva armatei ucrainene și țintelor civile. Acum, Kievul și SpaceX încearcă să întrerupă accesul la sistem în mod specific pentru armata rusă, păstrând în același timp comunicațiile pentru Forțele Armate Ucrainene.

Despre rolul Starlink pe linia frontului. Cum folosesc armatele aflate în conflict comunicațiile prin satelit?

În primii doi ani ai războiului, Forțele Armate Ucrainene au creat un sistem cuprinzător de comunicații și comandă folosind mii de antene Starlink donate de SpaceX. Acesta a inclus rețele de schimb de informații, comandă și control al trupelor și – începând cu 2023 – un sistem de control pentru drone navale și aeriene cu rază lungă de acțiune. În acest ultim caz, eficacitatea sistemului global a fost redusă de limitările geografice: comunicațiile nu erau disponibile (sau funcționau prost) în Rusia, deoarece SpaceX nu face oficial afaceri cu țara agresoare.

Mai mult, CEO-ul companiei, Elon Musk, ar fi întrerupt serviciul către Crimeea ucraineană pentru a împiedica Forțele Armate Ucrainene să utilizeze Starlink pe drone navale pentru a ataca bazele Flotei Ruse a Mării Negre. Se pare că unitățile ucrainene au fost, de asemenea, private de sistemul lor tradițional de comunicații și comandă în timpul invaziei regiunii ruse Kursk, din 2024.

În armata rusă, primele terminale Starlink de contrabandă (furnizate din Golful Persic și Asia Centrală) au apărut pe front încă din 2023. Utilizarea lor nu a fost niciodată aprobată oficial de Ministerul Apărării din Rusia, dar datorită „voluntarilor”, un număr tot mai mare de unități și-au achiziționat propriul receptor și emițător de bandă largă, inclusiv video.

Principala aplicație practică a fost transmiterea de video de la drone (de la operatorii de pe front) către posturi de comandă (inclusiv sediile brigăzilor, diviziilor și armatelor) aflate adânc în spate. Transmisia se realiza de obicei prin Discord, care era oficial blocat în Rusia. Firește, blocarea nu funcționa atunci când se comunica prin canalul satelit Starlink. Sistemul de transmisie de la drone la cartierul general a devenit baza tacticii Rusiei pentru infiltrarea grupurilor de asalt: comandantul putea primi imagini video în timp real de la drone și putea direcționa trupele de asalt individuale prin radio (sau chiar prin chat Telegram folosind terminalul Starlink al aeronavei de asalt) – literalmente ca într-un joc video.

Rolul noului ministru ucrainean al Apărării – Mihailo Fedorov

Ucraina și SpaceX nu au luat încă măsuri decisive împotriva utilizării neautorizate a sistemului de către armata rusă. Acest lucru se datorează faptului că unitățile Forțelor Armate Ucrainene dețin mult mai multe terminale Starlink „neoficiale” decât Forțele Armate Ruse. Așa a descris problema actualul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov (pe atunci șeful Ministerului Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media), în februarie 2024.

Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al Apărării/ Sursa: Ministerul Apărării din Ucraina

De atunci, situația s-a schimbat dramatic. Fedorov i-a cerut acum lui Musk să blocheze imediat toate terminalele din Ucraina care nu sunt conectate direct la Ministerul Apărării din Ucraina. În același timp, utilizatorii ucraineni au opțiunea de a înregistra un terminal „neoficial” printr-un sistem electronic special.

Când a început invazia rusă a Ucrainei, experții militari au presupus că Forțele Armate Ruse vor avea un avantaj covârșitor în aer. Evident, comandamentul rus, după ce a acumulat experiență pozitivă în Siria, a contat și pe acest lucru, unde loviturile Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) au schimbat cursul războiului civil, care se contura prost pentru regimul lui Bashar al-Assad.

În Ucraina, Forțele Armate Ruse au fost obligate să distrugă complet sistemul de apărare aeriană în primele zile de luptă – exact asta au făcut coalițiile conduse de SUA în războaiele secolului XXI înainte de a termina cu inamicul. Cu toate acestea, sistemul ucrainean de apărare aeriană era semnificativ mai mare ca scară decât orice forțe cu care s-au confruntat americanii. Și, în ciuda distrugerii a aproape jumătate din lansatoarele de apărare aeriană ale Ucrainei în primele zile ale invaziei, Forțele Aerospațiale Ruse nu au reușit să obțină superioritatea aeriană. Până pe 4 martie, acestea suferiseră pierderi atât de semnificative încât Statul Major General al Forțelor Armate Rusia a decis să înceteze zborurile aeriene în spatele liniilor ucrainene.

Avioanele rusești s-au întors pe câmpul de luptă la sfârșitul anului 2023, purtând bombe de alunecare ghidate de GLONASS (echivalentul rusesc al GPS-ului), lansate de bombardiere aflate la zeci de kilometri de front. Acest lucru este similar cu programul Joint Direct Attack Munition (JDAM) al Pentagonului, care transformă bombele convenționale pentru lovituri de precizie împotriva unor ținte predeterminate.

Folosind astfel de bombe, aviația rusă a eliminat eficient concentrarea trupelor inamice pe liniile frontului. Rachetele balistice Iskander sunt folosite pentru atacuri împotriva țintelor staționare din spate.

Cu toate acestea, până de curând, armata rusă nu avea mijloacele de a ataca ținte mobile – în special pe cele relativ „ieftine”, împotriva cărora ar fi păcat să se folosească rachete scumpe. Forțele Armate Ucrainene puteau transporta brigăzi întregi pe calea ferată și rutieră și le puteau aproviziona pe front. Forțele ucrainene de apărare aeriană, aviație și artilerie s-au concentrat aproape nestingherite în spatele imediat. Conform conceptului american de război, aceste „active” cruciale ar trebui să fie gestionate de aviație, care ea însăși recunoaște țintele și le atacă (după ce apărarea aeriană este suprimată). Dar Forțelor Aerospațiale Ruse le lipsește această capacitate, deoarece apărarea aeriană nu este încă suprimată.

Comandamentul Forțelor Armate Ruse a încercat să revină la nișa atacurilor împotriva spatelui imediat al Forțelor Armate Ucrainene: în acest scop, de exemplu, au folosit drone Lancet scumpe, echipate cu modemuri mobile care acceptau cartele SIM ucrainene (precum și drone Geran mai puternice). Ucraina a răspuns cu filtrarea traficului mobil, care a identificat și blocat cartelele SIM cu mișcare rapidă.

În cele din urmă, în toamna anului 2025, Ministerul Apărării din Rusia, prin intermediul Centrului de Sisteme Autopilotate „Rubicon” a creat un sistem conceput pentru a înlocui aeronavele pentru vânătoarea de ținte mobile și ascunse la 20-80 de kilometri de linia frontului. Dronele ieftine, de tip avion, Molniya-2, au fost modernizate extensiv cu antene Starlink, precum și cu motoare și baterii suplimentare.

Antenele companiei lui Musk au fost instalate și pe unele Geranium-uri, care au fost folosite pentru a ataca instalații militare și infrastructura de transport (locomotive, trenuri etc.) în spatele apropiat.

În ultimele săptămâni, a început utilizarea pe scară largă a dronelor cu satelit împotriva vehiculelor pe autostrada Dnipro-Pokrovsk, o rută cheie de aprovizionare pentru Forțele Armate Ucrainene din Donbas. Au existat, de asemenea, încercări de a ataca aeronave ucrainene pe aerodromuri (o dronă a lovit chiar și o machetă a unui F-16). În cele din urmă, dronele activate prin satelit (împreună cu sistemele de rachete Iskander) au participat la distrugerea sistemelor de apărare aeriană și, se presupune, a sistemelor de rachete cu lansare multiplă HIMARS.

Cum sunt blocate terminalele Starlink folosite de armata rusă?

În primul rând, așa cum au raportat Musk și Fedorov, au fost impuse limite de viteză pentru terminalele care circulă peste teritoriul ucrainean. Dacă viteza depășește 90 de kilometri pe oră timp de două minute, dispozitivul intră în modul de repornire.

În al doilea rând – și cel mai important – Ministerul Apărării din Ucraina a decis să închidă (cu ajutorul SpaceX) toate terminalele din țară care nu au fost înregistrate pe o platformă electronică civilă sau militară. Terminalele înregistrate sunt plasate pe o „listă albă”. Proprietarii unui singur terminal pot solicita înregistrarea de la distanță, dar dacă există mai multe, antenele trebuie aduse la un centru de servicii guvernamentale (similar unui centru multifuncțional rusesc). Acest lucru are scopul de a împiedica cetățenii ucraineni pro-ruși să înregistreze terminale pentru Forțele Armate Ruse. Musk a susținut ideea.

Dificultățile așteptate au apărut odată cu implementarea acestei inițiative. Majoritatea terminalelor au fost furnizate armatei ucrainene nu de către Ministerul Apărării, ci de voluntari sau au fost achiziționate de militari pe bani proprii. Bineînțeles, aceștia erau îngrijorați că înregistrarea ar duce la expropriere, deși creatorii ideii au încercat să-i convingă de contrariu. În plus, există probleme cu reconectarea terminalelor înregistrate, inclusiv a celor utilizate de armată.

Dar dificultățile cu care se confruntă armata rusă sunt în mod clar mai grave. Blocarea afectează nu numai capacitatea de a instala terminale pe drone, ci și sistemele de comunicații și comandă și control ale acelor unități ale Forțelor Armate Ruse care utilizează Starlink de contrabandă. Se știe că mulți militari ruși stăpânesc acest instrument convenabil (deși într-o măsură mai mică decât în ​​Forțele Armate Ucrainene, unde Starlink este fundamentul întregului sistem de comandă și control).

