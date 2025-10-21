LIVE TEXT Cernihiv a rămas fără curent electric după un atac rusesc. Asupra Harkivului au fost aruncate bombe aeriene, iar nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1336

UPDATE 10:39 În noaptea de 21 octombrie, dronele rusești au atacat regiunea Cernihiv, a anunțat șeful Administrației militare regionale, Viacheslav Ceaus.

Potrivit acestuia, dronele au lovit o instalație de termoficare și un obiectiv energetic situate în două comune din raionul Cernihiv. În urma atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă de urgență în oraș și în localitățile din nordul regiunii.

Timp de câteva ore, Cernihivul a rămas și fără apă potabilă. Ulterior, compania „Cernihivvodokanal” a anunțat că alimentarea cu apă a fost parțial restabilită: „În medie, apa ajunge până la etajele patru-cinci ale blocurilor de locuit”, au precizat reprezentanții companiei.

UPDATE 10:30 În primele ore ale zilei de 21 octombrie, trupele ruse au atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate. În urma atacului, nouă persoane au avut de suferit. Informația a fost confirmată de șeful Administrației militare regionale din Harkiv, Oleh Sînehubov, și de primarul orașului, Ihor Terehov.

Mai multe case particulare au fost avariate. Potrivit autorităților, toate cele nouă persoane rănite sunt în grija medicilor.

UPDATE 9:30 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a „câștigat o anumită proprietate” în urma invaziei la scară largă asupra Ucrainei și ar trebui să fie de așteptat ca el „să păstreze” teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News difuzat pe 19 octombrie, scrie The Kyiv Independent.

Interviul a fost înregistrat cu câteva zile mai devreme, imediat după convorbirea telefonică a lui Trump cu Putin din 16 octombrie. Aceasta a avut loc înaintea întâlnirii de la Casa Albă dintre Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski — discuții care s-au încheiat cu dezamăgire pentru delegația ucraineană, întrucât nu a fost făcută nicio promisiune privind livrarea rachetelor Tomahawk.

Înaintea apelului telefonic cu Putin, Trump adoptase o poziție publică mai dură față de Rusia. Însă, în dialogul cu moderatoarea Fox News, care l-a întrebat dacă Putin ar accepta un acord de pace fără concesii teritoriale, Trump a minimalizat pierderea teritoriilor ucrainene.

„Ei bine, el o să ia ceva”, a spus Trump. „Adică, au luptat și, uh, el are multă proprietate. Adică, știți, a câștigat o anumită proprietate — dacă putem spune așa — a câștigat o anumită proprietate.”

Trump nu a menționat suveranitatea Ucrainei sau dreptul internațional, părând să considere de la sine înțeles că o forță invadatoare are dreptul asupra „proprietății” obținute prin forță.

„Noi suntem singura națiune care intră într-un război, câștigă și apoi pleacă”, a spus el. „Știți, cum am făcut sub președintele Bush în Orientul Mijlociu. Intrăm, distrugem tot, facem prăpăd și apoi plecăm… Nu are sens. Niciodată nu a avut sens.”

După întâlnirea cu Zelenski, Trump a reluat aceeași idee pe rețelele sale de socializare, scriind că Ucraina și Rusia ar trebui să ajungă la un acord de pace „cu granițele stabilite de război și curaj”.

Într-un interviu acordat postului NBC după discuțiile sale cu Donald Trump, Volodîmîr Zelenski a spus că a înțeles această declarație ca pe o sugestie ca Ucraina și Rusia să înghețe războiul de-a lungul actualei linii de contact. Totuși, liderul ucrainean a subliniat că Kievul nu este interesat să cedeze „teritorii suplimentare” lui Putin.